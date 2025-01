Orbea vient de dévoiler les nouveaux coloris de ses modèles Orca, Orca Aero et Ordu, utilisés par la formation Lotto.

Les débuts officiels de l’équipe Lotto, le 3 janvier dernier, ont sonné le départ d’une nouvelle saison riche en défis et en ambitions. Pour leur deuxième année de collaboration, Orbea et Lotto continuent à célébrer leurs liens historiques avec le vélo et deux régions emblématiques du cyclisme, leur implication dans des causes sociales et leur engagement commun en faveur de l’excellence au travers de l’innovation constante. L’événement, organisé au spectaculaire nouveau Service Course de l’équipe, a été l’occasion de dévoiler les nouveaux graphismes d’Orbea pour les vélos Orca, Orca Aero et Ordu.

Ces designs, parfaitement assortis à la nouvelle tenue de l’équipe, font la part belle aux tons rouges agrémentés d’accents carbone. Ils sont disponibles en édition Replica sur les modèles Orca M10i LTD, Orca Aero M10i LTD et M20i LTD, offrant au grand public les mêmes performances et les mêmes couleurs que les coureurs professionnels de l’équipe belge. La combinaison séduisante du rouge carbone et des détails rouges rappelle l’identité de Lotto et d’Orbea et occupera le devant de la scène lors des Grands Tours et des Classiques de la saison 2025.

Engagés pour la performance

Cette année, Orbea et Lotto continueront à travailler main dans la main pour perfectionner leur matériel au sein de l’Orbea Optimization Lab (OOLab), dans le but d’atteindre les meilleures performances en compétition et de dynamiser l’innovation des vélos de demain. Une fois de plus, Lotto comptera sur la gamme route d’Orbea pour atteindre ses objectifs. Le modèle Orca, d’une légèreté impressionnante à tout juste 6,7 kg, est le choix idéal pour les ascensions les plus exigeantes. L’Orca Aero, avec son équilibre parfait entre aérodynamisme, poids et comportement, est l’outil ultime pour les étapes rapides et les sprints. Quant aux contre-la-montre, l’Ordu veille à ce que chaque seconde compte avec son design optimisé et ses technologies de pointe.

Les cyclistes du monde entier peuvent désormais s’inspirer du plus haut niveau lors de leurs sorties grâce aux éditions Replica d’Orbea. Disponibles auprès du réseau de distribution et sur le site officiel d’Orbea, ces vélos associent des composants haut de gamme aux couleurs emblématiques de l’équipe : un choix parfait pour celles et ceux qui recherchent à la fois le style et la performance. Cette deuxième année de collaboration entre Lotto et Orbea promet d’établir un nouveau standard d’excellence, combinant l’innovation technologique et le talent athlétique au sein de toutes les catégories de l’équipe : des équipes masculines et féminines au développement de jeunes talents.