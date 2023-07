La marque basque Orbea, a dévoilé son dernier modèle, l’Orca, ciblant les grimpeurs et les férus de légèreté avec un vélo de route léger avec 6,7kg sur la balance et totalement axé sur la performance.

Dévoué à une perspective différente sur le marché polarisé des vélos de route, Orbea se concentre sur des cas d’utilisation spécifiques plutôt que sur une approche « taille unique ». Le nouvel Orca illustre cette philosophie. Le vélo présente un mélange séduisant de poids minimal, d’agilité, de confort et de transfert de puissance, les ingrédients pour une grimpe parfaite et un vélo fait pour avaler du D+

S’éloignant du compromis aéro-versus-poids, Orbea suggère que le secret de l’Orca réside dans son efficacité à basse vitesse. Les études de la marque révèlent une performance supérieure dans les forts pourcentages où la gravité prend le dessus sur la résistance de l’air. L’Orca serait plus performant que les vélos aérodynamiques d’environ 3W sur une pente de 5% et d’environ 6W sur une pente de 10%. C’est donc sans compromis que Orbea a voulu créer une machine dédiée aux grimpeurs, mais pas que.

Cadre et Fourche

La pierre angulaire de ce modèle phare est le cadre et la fourche. L’Orca offre deux variations, l’OMX et l’OMR. Le cadre OMX, point fort en matière de conception légère, ne pèse que 750g pour la taille 53. La construction innovante en carbone d’Orbea leur a permis de réduire le nombre de pièces en carbone utilisées. En effet, Orba a privilégié des pièces en carbone plus grandes pour éviter l’empilement des couches et gratter quelques grammes au passage.

Le cadre OMR est un peu plus lourd, pesant 1030g, mais reste une offre compétitive. Les fourches de chaque version démontrent également l’engagement de la marque en matière d’économie de poids – 360g pour l’OMX et 410g pour l’OMR.

Efficacité et Rigidité

En matière de transfert de puissance efficace et de maintien de la rigidité, l’Orca ne fait pas de compromis. La conception du cadre ‘Powerspine’ est une caractéristique importante, avec la « colonne vertébrale » inférieure du cadre qui gère la majorité des charges torsionnelles et latérales. Cette conception assure que la puissance provenant du tube de direction, du tube diagonal et des bases arrière est efficacement transférée à la roue arrière, offrant une précision de direction supérieure.

Orbea prétend que l’Orca est environ 3W plus rapide qu’un vélo aéro sur une pente de 5%, et environ 6W plus rapide sur une pente de 10% pour un coureur moyen. Cette efficacité supérieure est due à la légèreté du vélo et au transfert de puissance sans compromis.

Sensations de Pilotage et Géométrie

L’Orca vise également à offrir une sensation de pilotage exceptionnelle. Il offre une sensation agile et réactive en montée, un avantage de sa conception légère. La géométrie du vélo a été affinée pour assurer la réactivité, avec comme principales modifications des bases plus courtes et donc un empattement plus court. Les sections du cadre ont été conçues pour réduire les vibrations, et le vélo a un dégagement pour des pneus jusqu’à 32mm, augmentant le confort et réduisant la résistance au roulement.

Nous pourrons en dire plus sur tout cela et confirmer ou infirmer les choses lorsque nous l’aurons en main.

Aérodynamique

Bien que la conception de l’Orca se concentre principalement sur la performance et la légèreté, l’efficacité aérodynamique n’a pas été négligée. Le passage des câbles a été optimisé pour réduire la traînée, et des éléments comme le mécanisme de serrage de la selle et la fourche ont été conçus en tenant compte de l’aérodynamique. Grâce au programme MyO, vous avez également la possibilité de choisir des composants qui rentrent dans votre budget et vos attentes.

Composants et Design

L’Orca utilise la nouvelle gamme de roues OQUO qui se décline en carbone ou en aluminium avec trois profils différents – 35mm, 57mm et 45mm. La largeur interne de 21mm de ces roues permet aussi aux coureurs de choisir parmi une large gamme de pneus.

Le vélo dispose en plus de composants OC mis à jour, offrant une meilleure intégration et des performances améliorées. Les tiges de selle haute performance offrent un système de serrage universel et facile à utiliser, compatible avec des rails en carbone, en alliage, ronds ou ovales. Les nouveaux guidons promettent une ergonomie moderne.

Personnalisation

Grâce au programme MyO, Orbea offre la possibilité de personnaliser l’Orca pour l’adapter aux préférences individuelles. Cela comprend la personnalisation de l’ergonomie pour obtenir un ajustement parfait, mais aussi le choix des équipements.

L’Orca est disponible en sept tailles différentes : 47, 49, 51, 53, 55, 57 et 60cm, et propose trois schémas de couleurs différents pour le cadre OMR et deux pour le cadre OMX.

Disponibilité

Le nouvel Orbea Orca sera officiellement lancé le 20 juillet, avec une disponibilité immédiate. Dans les jours qui suivent, les équipes de course d’Orbea, WNT Ceratizit et Euskaltel-Euskadi, feront leurs débuts avec le vélo dans le Tour de France Femme et la Clasica San Sebastian, respectivement.

