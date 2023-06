GOREWEAR dévoile sa nouvelle collection estivale conçue pour les adeptes du VTT et du gravel, avec un accent particulier mis sur le confort et la fonctionnalité. Cette gamme comprend les cuissards Fernflow Liner Bib Shorts+ et Fernflow Liner Shorts+, spécifiquement conçus pour offrir confort et perfromance, ainsi que la veste Lupra, le maillot TrailKPR et les shorts et pantalons Fernflow.

Fernflow Liner Bib Shorts+ et Fernflow Liner Shorts+ :

Ces cuissards ont été conçus pour un ajustement parfait, minimisant la friction et assurant un confort maximal. Ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, avec une attention particulière portée à la respirabilité. Les cuissards Fernflow Liner Bib Shorts+ sont dotés de larges bretelles avec une architecture centrale du tronc et un système d’ancrage à trois points pour une sensation de quasi-absence. Les cuissards Fernflow Liner Shorts+ utilisent des ourlets élastiques au lieu de bretelles pour assurer une tenue ferme.

Caractéristiques principales :

– Matériaux à séchage rapide

– Maille : 73% polyamide (recyclé), 27% élasthanne (recyclé)

– Insert : 80% polyamide, 20% élasthanne

– Ourlet brut et bande de serrage en silicone pour une tenue confortable et sécurisée

– Peau Advanced Brand Core

– Poids : 161 grammes (taille L homme pour le Fernflow Liner Bib Shorts+) et 116 grammes (taille L homme pour le Fernflow Liner Shorts+)

– Prix conseillé : 119,95€ pour le Fernflow Liner Bib Shorts+ et 79,95€ pour le Fernflow Liner Shorts+.

Lupra Jacket :

La Lupra Jacket de GOREWEAR est légère et robuste, adaptée aux conditions de trail exigeantes. Elle est équipée du tissu GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® sur le torse, les bras supérieurs et la capuche pour une protection optimale contre le vent.

Caractéristiques principales :

– Tissu GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®

– Capuche ajustable pour le casque

– Résistante à l’eau

– Partiellement coupe-vent

– Séchage rapide

– Poches avant zippées pour le rangement

– Prix conseillé : 189,95€

TrailKPR Jersey :

Le TrailKPR Jersey est un maillot polyvalent, léger et conçu pour durer. Il est construit pour améliorer la performance et l’expérience sur les trails, avec un meilleur contrôle de l’humidité et un confort accru.

Caractéristiques principales :

– Matériaux 100% PES (56% recyclé)

– Tissu fonctionnel doux pour plus de contrôle de l’humidité

– Tissu extensible pour plus de confort et de liberté de mouvement

– Haute respirabilité et séchage rapide

– Prix conseillé : 64,95€

Fernflow Shorts & Pants :

Les Fernflow Shorts et Pants de GOREWEAR sont conçus pour durer et résister à tous types de terrains et conditions météorologiques. Ils sont légers et offrent une construction robuste avec une liberté de mouvement maximale grâce à un tissu extensible CORDURA®.

Caractéristiques principales des Fernflow Shorts :

– Tissu CORDURA® : léger et robuste

– Protection contre les éclaboussures dans la zone de l’assise

– Matériaux extensibles pour une liberté de mouvement facile

– Prix conseillé : 129,95€

Caractéristiques principales des Fernflow Pants :

– Zips latéraux pour prévenir la surchauffe

– Panneaux résistants au vent et à l’eau

– Séchage rapide

– Tissu extensible dans quatre directions pour plus de liberté de mouvement

– Prix conseillé : 179,95€

GOREWEAR continue d’innover avec sa nouvelle collection, prouvant une fois de plus son engagement à créer des vêtements de cyclisme de qualité supérieure, conçus pour optimiser la performance et le confort sur les chemins.

L’ensemble de la collection est disponible sur le site officiel Gorewear