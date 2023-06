La nouvelle génération du casque aérodynamique emblématique d’ABUS est arrivée : le GameChanger 2.0. Ce casque s’avère être le choix ultime pour les cyclistes professionnels, les triathlètes et les sportifs ambitieux qui cherchent à maximiser leur performance.

Aérodynamique

Les concepteurs d’ABUS ont travaillé dur pour améliorer l’aérodynamique du GameChanger 2.0. La nouvelle version dispose d’un Kamm-Tail plus large, prolongeant l’aéro profil du casque de 11%. Les tests effectués en soufflerie et sur piste ont démontré qu’à des vitesses allant de 46 à 52 km/h, la forme aérodynamique améliorée offre un avantage aéro crucial.

L’arrière du casque a été tiré 8° plus bas dans le Lower Kamm-Tail, ce qui optimise la position de la tête lorsqu’elle est baissée en position de course. L’AEROBLADE central dans la partie supérieure du casque dirige encore plus efficacement l’air autour de la tête grâce aux canaux de ventilation internes, améliorant à la fois l’aérodynamique et la ventilation.

Ventilation

En termes de ventilation, le GameChanger 2.0 fait des avancées significatives. La prise d’air Airboost à l’avant du casque, associée aux nouvelles ventilations frontales EYEBROW VENTS, dirige jusqu’à 32% d’air supplémentaire à l’intérieur du casque. Les entretoises horizontales de l’ACTI CAGE dirigent spécifiquement l’air à l’intérieur du casque à des vitesses plus élevées, garantissant une ventilation constante. Les ports EYEWEAR à l’avant et les ventilations AIRPORT à l’arrière sont compatibles avec les branches de lunettes de sport courbées, offrant deux options de rangement facile d’accès.

Confort

Le confort est au cœur du design du GameChanger 2.0. Le nouveau système de sangles FLOW STRAPS PRO de 12 mm de large assure un positionnement optimal du casque sur la tête. Le système de retenue central ZOOM PRO fonctionne avec précision et grâce à son nouveau système coulissant, il guide à la fois les sangles et le système de réglage à la position optimale à tout moment.

Sécurité

Le GameChanger 2.0 intègre également le système MIPS AIR NODE, assurant une sécurité accrue pour les coureurs. Le casque est également compatible avec la technologie de détection de crash QUIN, offrant une sécurité supplémentaire lors des sorties d’entraînement solitaires. Le port QUIN pour la recharge du capteur est accessible sous forme de port micro USB à l’intérieur du casque.

Le GameChanger 2.0 est disponible en deux versions, en 11 couleurs différentes et en trois tailles (S, M, L). Son poids est de 260g (S), 265g (M) et 275g (L).

Pour plus d’informations, visitez le site web d’ABUS