Corima, le spécialiste français des roues carbone haut de gamme, lève le voile sur deux nouveaux modèles : MCC EVO et WS EVO. Ces roues, assemblées à la main dans l’hexagone, se distinguent par leur caractère singulier et un design marquant, une compatibilité avec des boyaux ou système tubeless (technologie hookless) ainsi qu’un rapport rigidité/poids inégalé.

Corima : Perfectionnées en Vallée du Rhône

Ces joyaux du cyclisme, testés par les pros et perfectionnés par les équipes R&D de Corima dans la Vallée du Rhône, s’adressent aux coureurs en quête de performance. Leur polyvalence et leur style hors pair, notamment grâce à leur équilibre parfait entre légèreté, aérodynamisme et rigidité, en font des atouts précieux sur la route.

Les profils de 32 mm, tant sur la MCC EVO que la WS EVO, sont conçus pour transcender les performances en montagne. Les profils de 47 mm, quant à eux, marient performance et confort pour une polyvalence de tous les instants.

MCC EVO : un joyau 100% carbone

Au sommet de la gamme route de Corima, les MCC EVO offrent aux coureurs l’expérience unique de roues 100% carbone, assemblées à la main en France. Cette gamme, aboutissement du savoir-faire Corima en termes de technologie carbone, offre un rendement, une réactivité et une légèreté excellents, rehaussés d’un style inimitable.

Caractéristiques clés des MCC EVO

Compatible Tubeless

Construction 100% carbone (rayons carbone brevetés, moyeu D2T)

Excellente rigidité de la jante (15 % supérieure à la concurrence)

Structure carbone 3K

12 rayons carbone

Largeur interne 21 mm, structure interne intégrant de la mousse issue de l’industrie aéronautique

Largeur externe 26 mm

Disponible en profils de 32 mm et 47 mm

Compatible avec des largeurs de pneu de 25 mm à 32 mm

Moyeux CORIMA D2T Ratchet

Poids paire Tubeless : 1445 g (32 mm) / 1480 g (47 mm)

Poids paire boyaux : 1280 g (32 mm) / 1330 g (47 mm)

WS EVO : polyvalence et précision

De leur côté, les WS EVO se distinguent par leur performance et leur réactivité, alliées à une précision de conduite et une polyvalence remarquable. Assemblées sur le sol français, ces roues offrent une qualité sans précédent à ce niveau de prix.

Caractéristiques clés des WS EVO

Compatible Tubeless

Rayons R2 pour un meilleur transfert de la puissance

Excellente rigidité de la jante (15 % supérieure à la concurrence)

Structure carbone 3K

20 rayons carbone (têtes de rayons internes)

Largeur interne 21 mm, structure interne intégrant de la mousse issue de l’industrie aéronautique

Largeur externe 26 mm

Disponible en profils de 32 mm et 47 mm

Compatible avec des largeurs de pneu de 25 mm à 32 mm

Moyeux CORIMA S EVO Ratchet

Poids paire Tubeless : 1505gr (32mm) / 1540gr (47mm)

Poids paire boyaux : 1390gr (32mm) / 1490gr (47mm)

Le choix entre tubeless et boyau

Outre le modèle destiné aux boyaux, les jantes carbone des MCC EVO et WS EVO sont également compatibles avec des pneus tubeless. Cela permet aux coureurs, qu’ils soient amateurs ou aguerris, d’opter pour des pneus plus larges et des pressions plus basses, pour un confort accru et une meilleure résistance aux crevaisons sur la route.

Nouveau système ratchet

Développé en interne par CORIMA, le nouveau système à couronne crantée sur les roues MCC EVO et WS EVO comporte 36 dents et un angle d’engagement de 10 degrés, offrant un haut niveau de réactivité et de fiabilité. Logé dans le moyeu Double Torque Technology propre à la MCC et conçu pour absorber des forces de freinage et de pédalage dans des sens opposés, ce nouveau système offre aux cyclistes une transmission de puissance 17 % plus rapide que le modèle précédent, ainsi qu’une répartition plus équilibrée de la force transmise par le cycliste.

Un ratio rigidité/poids sans précédent

Corima a optimisé le lay-up carbone de ses roues MCC EVO et WS EVO, réduisant le poids tout en préservant une rigidité, une réactivité et une fiabilité exceptionnelles.

Cette nouvelle gamme, apporte aux compétiteurs et aux amateurs passionnés des roues au rendement exceptionnel, grâce à un rapport rigidité/poids sans égal. La rigidité reste une qualité essentielle pour tout coureur en quête de performance, puisqu’une plus grande rigidité assure un meilleur transfert de puissance, et donc une économie d’énergie.

Dans les tests de rigidité latérale menés par Corima, la MCC EVO 47 a affiché le meilleur rapport rigidité/poids, surpassant largement les modèles précédents. En outre, le profil aérodynamique amélioré de ces nouvelles jantes, allié à la conception hookless, augmente non seulement la résistance aux crevaisons, mais aussi la facilité d’installation des pneus.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le poids de la MCC EVO 32 est de 1190g la paire, tandis que la MCC EVO 47 est de 1290g la paire. Pour la WS EVO, les poids sont respectivement de 1390g et 1490g.

L’innovation ne s’arrête pas là, puisque la technologie Torsion Box, unique à Corima, renforce la rigidité de la roue en torsion et en flexion. L’optimisation du lay-up carbone a permis de renforcer cette rigidité sans alourdir la roue.

Prix et disponibilité

La paire de roues MCC EVO est vendue au prix de 3690€ et la paire de roues WS EVO au prix de 1990€ Les deux modèles sont disponibles dans le monde entier auprès des revendeurs CORIMA et directement en ligne auprès de CORIMA: corima.com