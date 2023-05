De l’aérodynamique à la sécurité : le nouvel Elemento de KASK

Pour un coureur, chaque gramme compte, chaque détail peut faire la différence. Le casque est devenu une pièce maîtresse de cette quête et c’est dans cette optique que KASK a conçu Elemento en mettant en œuvre tout son savoir-faire technologique.

Développé en collaboration avec l’équipe INEOS Grenadiers, l’Elemento est le fruit d’années de recherche et d’analyse scientifique visant à optimiser la performance du coureur. Son design avant-gardiste et ses technologies innovantes garantissent une aérodynamique, une aération et une sécurité de très haut niveau.

Fluid Carbon 12 et Multipod : deux innovations qui bouleversent le jeu

À la croisée des chemins entre aérodynamisme et ventilation, l’Elemento est un véritable tour de force. Il est équipé de la technologie Fluid Carbon 12, un technopolymère composite d’une capacité d’absorption des impacts surpassant les matériaux traditionnels. Cette innovation permet aux ingénieurs de KASK de concevoir des canaux internes plus larges pour une meilleure aération, tout en réduisant la taille des trous d’aération pour optimiser l’aérodynamisme.

De plus, l’Elemento intègre le Multipod, une structure imprimée en 3D conçue par KASK. Testé selon le protocole KASK Rotational Impact WG11, le Multipod offre une meilleure gestion de l’énergie lors des impacts linéaires et rotatifs, et se comporte de manière isotrope, c’est-à-dire de façon identique, quelle que soit la direction de l’impact. Grâce à ces technologies de pointe, l’Elemento a obtenu cinq étoiles lors du test de référence de Virginia Tech, prouvant ainsi ses performances en matière de sécurité.

Octofit+ et la jugulaire « Pro » : confort et stabilité au rendez-vous

L’Elemento est également doté de caractéristiques techniques notables, comme le nouveau système de réglage OCTOFIT+, garantissant un confort et une stabilité sans pareil, ainsi que la jugulaire « Pro », utilisée par l’équipe INEOS Grenadiers. Ces ajouts démontrent à quel point chaque détail de l’Elemento a été soigneusement étudié pour répondre aux exigences les plus pointues des coureurs.

L’Elemento n’oublie pas non plus l’aspect pratique avec un insert réfléchissant à l’arrière pour une visibilité accrue et deux types de doublure interne : le Multipod déjà mentionné, et une doublure en laine mérinos offrant confort et thermorégulation.