Dans le cadre du recentrage de la marque italienne sur le VTT, Pinarello a commencé à développer le Dogma XC à l’automne 2022 et a subi une période intense de tests avec Ferrand-Prévot, Pidcock et l’équipe technique des INEOS Grenadiers.

On retrouve l’âme de Pinarello avec la « bosse » au niveau du top tube. La zone du boitier de pédalier utilise un design spécifique et optimise la rigidité selon Pinarello, c’est aussi le point de pivot des deux demi triangles arrière qui forment l’ensemble arrière et permettent de réduire la longueur des bases. Bien que la suspension de type monopivot & biellette soit somme toute faite assez classique, Pinarello annonce jouer sur la flexibilité des haubans pour obtenir un meilleur transfert d’énergie tout en conservant un maximum de confort pour les descentes techniques.

La construction spécifique du triangle arrière permet selon Pinarello :

L’élimination d’un » pont » externe classique, ce qui permet de réduire la longueur des haubans et offre une maniabilité et une réactivité améliorées.

L’élimination des zones critiques d’accumulation de boue.

La possibilité d’adopter des pneus plus larges, offrant aux pilotes un plus grand choix d’options.

Côté poste de pilotage, on retrouve un cockpit spécifique cintre potence avec une intégration totale des câbles. À noter qu’une butée de direction interne à 60° vient protéger le cadre du cintre en cas de chute.

Caractéristiques techniques du Pinarello Dogma XC

– Triangle avant et arrière en fibre de carbone, accessoires en aluminium Ergal

– Cadre asymétrique

– Triangle arrière divisé (brevet en cours)

– Diamètre de la tige de selle : 30,9 mm

– Compatible avec la tige de selle et le passage interne des câbles

– Géométrie développée pour une configuration à double débattement :

o Avant : 100mm – Arrière 90mm (avec amortisseur arrière 190x45mm)

o Avant : 120mm – Arrière 100mm (avec amortisseur arrière 210 x 50mm)

– Amortisseur arrière à montage standard avec points de fixation inversés à 90

– Transmission compatible 1×12, plateaux 32 T ou 40 T

– Ligne de chaîne : 55mm

– Longueur maximale du bras de pédalier : 175mm

– Compatible avec les centrales électriques Stages

– Acheminement interne des câbles en TiCr

– Jeu de direction intégré en TiCr avec butée interne à 60

– Boost Standard, axe conique de 12mm de diamètre, compatible avec UDH

– Monture plate standard 160 mm, compatible avec 180 mm (adaptateur nécessaire)

– Dégagement maximal pour les pneus : 29 x 2.35 pouces

– Deux fixations bidon

Des Pinarello Dogma XC spécifiques pour Pauline Ferrand Prévot et Tom Pidcock

Bien que les Dogma XC de Ferrand-Prévot et de Pidcock aient le même cadre et les mêmes composants, ils ont chacun leur propre peinture personnalisée. Les touches d’or sur le vélo de Pidcock sont un hommage à la médaille d’or qu’il a remportée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, tandis que les bandes arc-en-ciel sur le modèle de Ferrand-Prévot honorent ses quatre victoires aux championnats du monde XC au mois d’août de l’année dernière.

En ce qui concerne Nové Město, Pidcock et Ferrand-Prévot ont tous deux d’excellents souvenirs de la course, Pidcock étant le champion XC en titre après avoir battu Vlad Dascalu en 2022, et Ferrand-Prévot l’ayant déjà remportée à deux reprises.

Pauline Ferrand-Prévot a déclaré : « J’ai hâte de courir sur le Dogma XC à Nové Město. C’est super cool de travailler avec Pinarello sur le développement du vélo. Ma première impression est qu’ils ont développé un vélo remarquablement rapide. Il présente un bon mélange de légèreté, de réactivité et de rigidité, et permet de mettre la puissance à fond. Les ingénieurs de Pinarello nous demandent constamment notre avis et c’est très agréable de participer à la progression du vélo. J’ai hâte de partir à l’aventure avec cette moto et ce sera formidable d’avoir enfin l’occasion de la piloter au plus haut niveau de la compétition. »

Tom Pidcock a déclaré : « J’ai vraiment hâte d’essayer le nouveau Pinarello Dogma XC à Nové Město. Je l’ai vu pour la première fois en mars et mes premières impressions ont été positives. Il se manie avec brio, est super réactif et, en fin de compte, rapide. C’est un vélo qui est encore en cours de développement, et ce sera amusant de travailler avec Pinarello pour l’améliorer encore. Je n’ai jamais vraiment été impliqué dans le processus de développement d’une moto auparavant, en faisant part de mes idées et suggestions, mais c’est quelque chose que j’apprécie vraiment et les ingénieurs de Pinarello s’engagent à produire des motos qui nous aident à gagner des courses ».