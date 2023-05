DAHON, leader et précurseur du vélo pliant, fait son retour au salon China Cycle en 2023 après une pause due à la pandémie mondiale. Le pionnier du vélo pliant a présenté quelques une de ses modèles pliants, électriques et non électriques, ainsi que son programme Sharing 360 mis à jour, ses technologies de pointe et ses accessoires.

Innovations dans le programme Sharing 360

Sharing 360 est le programme de partage de technologie de DAHON, visant à améliorer la mobilité écologique en accordant des licences pour l’utilisation de technologies brevetées par des marques et des fabricants du monde entier. Le mois dernier, DAHON a annoncé l’expansion de la gamme Sharing 360, qui comprend désormais la nouvelle charnière pliante Jaw Hinge II, la potence pliante Eiffel Handlepost renforcée, les roulettes d’apprentissage à dégagement rapide, le frein à disque Safety Disc Break, les potences réglables D4A et D2D, et le frein Newton Double Break à double piston.

Des nouvelles passionnantes sur la technologie Deltec

Plus tard en 2023, DAHON publiera une série d’articles scientifiques expliquant comment la technologie unique DELTEC améliore les performances des vélos. Le Deltec est un câble de renfort qui augmente la résistance et la rigidité des vélos pliants à cadre monobeam, prolongeant ainsi leur durée de vie et leur garantie. Le PDG de DAHON, Dr David T. Hon, rapporte que les vélos pliants équipés d’un câble Deltec ont surpassé certains vélos de route et de montagne standard en termes d’efficacité de pédalage, y compris d’autres modèles DAHON non équipés du câble Deltec.

Gamme de produits présentée

DAHON présente une gamme impressionnante de vélos pliants, incluant des modèles électriques et non électriques à différents prix. Une sélection de ces modèles est disponible pour des essais sur route.

Le Cargoe T5, dernière innovation de DAHON, est également présenté. Ce vélo cargo pliant électrique est doté de 11 technologies brevetées, offrant un voyage sans effort pour divers besoins en matière de cyclisme. Il a une capacité de charge maximale de 250 kg et se réduit de 35 % une fois plié. Il s’adapte par ailleurs à des accessoires supplémentaires, tels que des sièges pour enfants et des auvents. Le vélo est alimenté par un moteur central de 250 W et une batterie de 48V/20Ah, avec 4 niveaux d’assistance électrique.

Le modèle rétro D-alpha est aussi exposé. Doté d’un cadre en aluminium robuste, de 7 vitesses et d’un porte-bagages arrière supplémentaire pour un rangement vertical pratique, ce modèle distinctif offre un voyage élégant pour tous les trajets urbains.