Avec leur engagement en faveur de la qualité et de la durabilité, Restrap se sont imposés comme l’une des marques de référence en bagagerie pour les bike-packers.

Le départ de la saison 2023 est marqué par un nouveau produit phare pour Restrap – le Tool Pouch : une sacoche de selle compacte qui convient à tous les types de vélos, permettant de transporter des outils, des chambres à air et des pièces de rechange sous la selle.

Cette sacoche de selle est conçue avec du nylon texturé résistant aux abrasions et une doublure en nylon pour une protection accrue du contenu. La mousse de rembourrage protège vos objets et la poche interne accueille les petits objets. Le rabat à velcro réglable assure un ajustement parfait, que la pochette soit pleine à craquer ou légèrement remplie, et comporte des détails réfléchissants pour une meilleure visibilité pendant les sorties nocturnes.

Disponible en 3 couleurs : Noir, Olive et Orange, le Tool Pouch de Restrap est fabriqué à partir de PU végétalien, vous permettant de coordonner votre style. Avec un poids de seulement 78g et une capacité de 0,6L, cette pochette est la solution idéale pour emporter tous vos outils essentiels lors de vos sorties à vélo.

Au fil des ans, Restrap s’est forgé une réputation enviable en offrant des produits de qualité supérieure conçus pour les cyclistes les plus exigeants. Avec la sortie du Tool Pouch, ils renforcent encore leur position de leader sur le marché, en proposant une solution de transport pratique, durable et bien finie.

Le Tool Pouch est disponible au prix de €39.99.