Les amoureux de la marque Bianchi vont être ravis ! La célèbre entreprise italienne vient de lancer son kit cadre Specialissima en édition spéciale « Pro Racing Team ». Cette édition limitée est peinte à la main par les ateliers Bianchi Reparto Corse. Cette édition limitée exclusive est destinée à marquer le retour de Bianchi au plus haut niveau du circuit WorldTour. Avec une esthétique épurée et un poids plume de 750g en taille 55, le cadre Specialissima est un objet de collection qui ne manquera pas de séduire les amoureux de la marque.

Pour cette édition spéciale « Pro Racing Team », les designers de Bianchi ont mis en place un concept graphique unique, qui met en valeur les lignes, la légèreté et l’ADN de compétition du cadre, en accentuant son caractère de performance. Le cadre est peint à la main en Italie par les artistes experts de Bianchi, et complété par la signature Reparto Corse sur la fourche et le logo « Pro Racing Team » au niveau du tube de selle.

A lire aussi : Bianchi présente son premier Hyperbike, l’Oltre RC

Le kit cadre Specialissima Pro Racing Team est vendu en édition limitée exclusivement sur bianchi.com. Il est vendu au prix de 4 499 €, un investissement pour les fans les plus passionnés. Pour couronner le tout, l’emballage exclusif inclut une brochure racontant le projet Specialissima Pro Racing Team, ainsi que le tout nouveau livre de collection « Casa Bianchi ».