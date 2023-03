La marque espagnole Orbea a annoncé proposer le nouveau groupe Sram Force AXS sur 3 modèles de sa gamme. La dernière version du groupe Force est intégrée sur deux modèles Orca ainsi que sur un modèle Orca Aero, faisant d’Orbea l’une des premières marques à disposer de ce groupe dans le secteur.

Les modèles M21eLTD PWR et M21eTEAM PWR de la gamme Orca sont équipés de cette mise à jour, qui permet aux cyclistes de bénéficier du nouveau groupe dès maintenant. Quant au modèle M21e LTD de la famille Orca Aero, il est idéal pour les cyclistes à la recherche d’un équilibre parfait entre aérodynamisme, rigidité, maniabilité et ergonomie. Quant à la famille Orca Aero, le nouveau groupe SRAM est monté sur le modèle M21eLTD.

La décision d’Orbea d’intégrer immédiatement ce nouveau groupe à sa gamme ainsi qu’à toutes les commandes en cours a été motivée par sa volonté de toujours proposer le meilleur service possible à ses clients. Selon la marque, cette initiative reflète sa politique d’excellence du service, grâce à sa flexibilité et sa proximité avec ses fournisseurs et ses magasins. Les cyclistes qui ont commandé l’un des trois modèles de la gamme MY2023 bénéficieront directement du nouveau groupe sans coût additionnel ni démarche supplémentaire. De plus, les revendeurs Orbea seront en mesure de proposer ces nouveaux modèles dès maintenant à leurs clients.

Les trois nouveaux modèles sont déjà disponibles, et il est possible de les réserver ou de les commander via le service Rider Connect d’Orbea.