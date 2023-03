Présentée en juillet dernier au salon Eurobike de Francfort, la SLR Boost 3D est la toute première selle de Selle Italia doté d’une assise imprimée en 3D. La nouvelle selle est disponible dès maintenant sur le site selleitalia.com et chez les vélocistes revendeurs.

L’envie de créer des produits toujours plus technologiques a mené Selle Italia à la production, pour la première fois de son histoire, d’une selle dotée d’une assise imprimée en 3D qui intègrera la ligne SLR, parmi les plus aimées et performantes de l’offre de l’entreprise italienne.

La nouvelle SLR Boost 3D a été présentée en avant-première à l’Eurobike 2022, où elle a suscité un grand intérêt chez les passionnés et les techniciens du secteur, aussi bien pour ses éléments fonctionnels que pour son aspect esthétique.

L’assise, qui s’adapte à la forme iconique de la SLR Boost, est développée avec la technologie Carbon DLSTM et est imprimée en 3D. L’imprimé 3D présente un dessin dédié et breveté, une trame qui fait de la selle un produit unique entièrement Made in Italy.

Pour offrir aux cyclistes le maximum de soutien durant le pédalage, l’assise présente des zones de rembourrage différenciées. Cela implique des zones de soutien qui permettent un appui progressif sur toute la surface pour gagner en confort.

Par ailleurs, sa conception comprend un orifice Superflow, conçu pour réduire la pression dans la zone du périnée.

La SLR Boost 3D est disponible dans les tailles idmatch S3 et L3 et disponible en deux versions, avec un rail en carbone ou en TI 316.

Fiche Technique SLR Boost 3D Kit Carbon Superflow

Dimensions : S3 130 x 248 mm / L3 145 x 248 mm

: S3 130 x 248 mm / L3 145 x 248 mm Poids : S3: 166 gr (+/- 8%) / L3: 171 gr (+/- 8%)

: S3: 166 gr (+/- 8%) / L3: 171 gr (+/- 8%) Rail : Carbon + 10mm Ø7×9 mm

: Carbon + 10mm Ø7×9 mm Cover : 3D Printed

: 3D Printed Utilisation : Road

: Road Forme : Neutre

: Neutre Taille idmatch : S3 / L3

: S3 / L3 Prix public conseillé : 449,90 euros

Fiche Technique SLR Boost TI 316 Superflow

Dimensions : S3 130 x 248 mm / L3 145 x 248 mm

: S3 130 x 248 mm / L3 145 x 248 mm Poids : S3: 200 gr (+/- 8%) /L3: 205 gr (+/- 8%)

: S3: 200 gr (+/- 8%) /L3: 205 gr (+/- 8%) Rail : TI 316 Tube Ø7 mm

: TI 316 Tube Ø7 mm Cover : 3D Printed

: 3D Printed Utilisation : Route

: Route Forme : Neutre

: Neutre Taille idmatch : S3 / L3

: S3 / L3 Prix public conseillé : 359,90 euros

Pour plus d’informations : www.selleitalia.com