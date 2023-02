Cinelli a annoncé la sortie de son nouveau vélo de course, le Pressure Team Edition 2023, pour célébrer le 5e anniversaire de sa collaboration avec l’équipe de développement italienne Colpack Ballan CSB. Chaque cadre est peint à la main en Italie avec un processus artisanal spécifique. Le cadre est en fibre de carbone avec une géométrie aérodynamique pour un comportement agressif. Le vélo est équipé d’un cintre intégré Vision Metron 5D ACR, d’un passage interne de câbles, de freins à disque et de la compatibilité Di2-EPS. Le poids du cadre est de 990g (taille M) et le poids de la fourche est de 390g (non coupée).

Un processus artisanal et manuel pour des modèles uniques

Le cadre brut est peint avec un apprêt blanc qui est ensuite poncé à la main pour créer un effet « camouflage » strié. Des autocollants aux couleurs de l’équipe sont ensuite ajoutées sur le cadre poncé avant d’être recouvert d’un vernis brillant. De cette façon, chaque cadre reste une pièce artisanale entièrement unique (ainsi que 4 % plus léger que les cadres peints de production habituels).

» L’idée m’est venue d’un autre sport qui me tient à cœur : la planche à voile « . – raconte Marco Panzerini, graphiste et directeur artistique de Cinelli – « En windsurf, certaines marques peignent leurs planches de freestyle seulement

avec un apprêt pour rester léger, puis les poncer légèrement pour faire allusion au processus artisanal de façonnage de la planche, qui n’est pas visible sur le produit final. Ce qui m’enthousiasme et me rend heureux, c’est que j’ai pris ce processus, qui est quelque chose de presque « secondaire » dans un autre produit et transformé en centre d’attention, et que je l’ai fait avant tout le monde ! »

Spécifications techniques

Tailles : XS (46) – S (49) – M (52) – L (55) – XL (58)

: XS (46) – S (49) – M (52) – L (55) – XL (58) Cadre : Monocoque en carbone COLUMBUS T800

: Monocoque en carbone COLUMBUS T800 Jeu de direction : IS 52/28.6 | IS 52/40 FSA ACR

: IS 52/28.6 | IS 52/40 FSA ACR Tige de selle : Aero Integrated / compatible rail carbone / L 300mm (XS) – 350mm (S-M-L-XL)

: Aero Integrated / compatible rail carbone / L 300mm (XS) – 350mm (S-M-L-XL) Collier de selle : Intégré

: Intégré BB standard : Pressft 86,5x41mm

: Pressft 86,5x41mm Dérailleur Ft . : Braze on

. : Braze on Passage des câbles : Entièrement interne – compatible Di2/EPS

: Entièrement interne – compatible Di2/EPS Couleur : Team Edition

: Team Edition Dégagement des pneus : Jusqu’à 700x30c

: Jusqu’à 700x30c Fourche : Columbus Disc 1-1/8″ – 1-1/2″ Tapered Carbon Monocoque

: Columbus Disc 1-1/8″ – 1-1/2″ Tapered Carbon Monocoque Poids : Cadre 990 g (taille M) – Fourche 390 g (non coupée)

: Cadre 990 g (taille M) – Fourche 390 g (non coupée) Freins : Frein à disque flatmount avec rotor jusqu’à 160mm

: Frein à disque flatmount avec rotor jusqu’à 160mm Moyeux : Arrière TA Ø12x142mm / M12x1,5 L165mm skewer – Avant TA Ø12x100mm / M12x1,5 L120mm skewer

: Arrière TA Ø12x142mm / M12x1,5 L165mm skewer – Avant TA Ø12x100mm / M12x1,5 L120mm skewer Caractéristiques : Compatible Di2-EPS