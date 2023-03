Cannondale nous présente aujourd’hui les détails de sa gamme SuperSix Evo renouvelée. La gamme lancée en 2008 avec le Super Six s’étoffe aujourd’hui avec le lancement du LAB71. Le nouveau fer de lance de la marque qui regroupe tout le savoir-faire de Cannondale. Un vélo exceptionnel, racé, taillé pour vous emmener sur les podiums.

Quoi de neuf sur le nouveau SuperSix Evo 4 ?

Pour cette nouvelle gamme, Cannondale s’est fixé 3 objectifs de développement. Diminuer le poids du cadre et augmenter les capacités de la précédente génération de SuperSix EVO. Réduire le poids du système et améliorer l’intégration par rapport au SuperSix EVO de génération précédente et réduire la traînée aérodynamique, en égalant celle des modèles aérodynamiques de la concurrence.

En termes d’esthétique, l’objectif est de fournir un vélo avec un design aéro singulier, des associations de couleurs et finitions uniques et proposer des composants tout aussi haut de gamme et agréables à regarder et à piloter.

Évolution du coefficient aérodynamique

Résultats en soufflerie (Evo 4 vs Evo 3 vs SystemSix) et évolution des performances aérodynamiques de SuperSix EVO

Le coefficient aérodynamique du SuperSix Evo par rapport à la concurrence

Résultats de la soufflerie et comparaison directe avec les principaux concurrents.

La nouvelle gamme Cannondale SuperSix Evo 2023 expliquée

La Construction en carbone Cannondale

Afin d’offrir les performances du SuperSix EVO sur une large gamme de modèles et de prix, Cannondale propose trois niveaux distincts dec onstruction carbone avancée : Carbone, Hi-MOD et Série 0.

Carbon : composée principalement de fibres à module intermédiaire avec quelques fibres à module plus élevé placées stratégiquement pour la rigidité. Poids du cadre : 910g

HiMod : Ces cadres économisent plus de 100 grammes par rapport aux cadres en carbone en remplaçant plusieurs couches de fibres à module intermédiaire par moins de couches de fibres à module élevé beaucoup plus rigides. Poids du cadre : 810g

Ces cadres économisent plus de 100 grammes par rapport aux cadres en carbone en remplaçant plusieurs couches de fibres à module intermédiaire par moins de couches de fibres à module élevé beaucoup plus rigides. Series 0 : LAB71 SuperSix EVO Series 0 utilise une superposition spéciale de fibres de carbone et de nanoréseaux qui offrent une résistance et une rigidité exceptionnelles, permettant aux ingénieurs d’obtenir plus avec moins de matériau et d’atteindre un poids de cadre de 770g

Le Lab71 SuperSix EVO utilise la nouvelle fibre de carbone Series 0. Elle permet de réduire le poids des cadres tout en satisfaisant toutes les exigences des tests sans compromettre les performances. Cette fibre n’est disponible que sur le LAB71. Avec ses composants haut de gamme, le SuperSix EVO LAB71 complet fait pencher la balance au minimum UCI à 6,8 kg.

Un tel poids est aussi obtenu grâce aux nouvelles roues HollowGram R50 qui ne pèsent que 1520g pour les R-SL 50 et 1620g pour les R-S 50. Ces roues ont une largeur interne de 21 mm et externe de 32mm avec une hauteur de 50mm. Elles sont montées avec des rayons plats et des éléments internes DT-Swiss 240 EXP.

Le LAB71 mêle agilité et stabilité avec une géométrie de course neutre et raffinée ainsi qu’une ingénierie finement réglée qui offrent une maniabilité si intuitive, si contrôlable, que vous pouvez confortablement l’emmener jusqu’à la limite et l’y maintenir, tout au long de la course.

Qu’est-ce qui n’a pas changé par rapport au SuperSix EVO3 ?

Au niveau de la géométrie, aucune modification sur la direction, le stack et le reach par taille. Le dégagement des pneus accepte toujours du 34mm, le tube de direction et la boite de pédalier sont inchangés et la rigidité ne bouge pas. L’angle du tube de selle n’évolue pas non plus.

Qu’est-ce qui a été amélioré sur cette gamme SuperSix EVO 4 ?

Globalement, Cannondale a amélioré la performance en travaillant sur l’aérodynamique. Le passage interne des câbles avec une nouvelle conception de tube de direction Delta qui offre un acheminement des câbles entièrement dissimulé, tout en réduisant la zone frontale du tube de direction pour une meilleure aérodynamique. Côté mécanique on retrouve désormais un boitier de pédalier standard BSA 68mm, une nouvelle patte pour la fixation de roue avec le standard Thru axles, un nouvel emplacement pour la batterie DI2 sous la boite de pédalier et les tailles 60cm et 62cm fusionnent pour n’offrir plus que la taille 61cm. Le SuperSix EVO économise 12 watts de puissance à 45 km/h par rapport à la version précédente.

On retrouve aussi en première monte seulement sur le LAB71 le combo cintre / potence SystemBar R-One réalisé en partenariat avec MomoDesign. Une très jolie pièce avec carbone forgé apparent qui sera disponible en pièce détachée.

Cannondale pousse le détail avec les bidons Gripper Aero et les cages ReGrip Aero qui ont aussi été optimisés pour offrir le même profil aéro que le SystemSix. Cannondale annonce un gain de 3W à 45Km/h avec l’utilisation combinée de cette cage et bidon.

Pour les longues journées d’entraînement, le nouvel EVO est compatible avec SmartSense de Cannondale, un système intelligent de feux et de radar orienté vers l’arrière qui aide les cyclistes à rester visibles et conscients de leur environnement, y compris pour les véhicules qui approchent.

La gamme Cannondale SuperSix Evo 2023

Le SuperSix EVO LAB71

Prix du Cannondale SuperSix EVO LAB71 = 14 999€

Le Kit cadre Cannondale LAB71

Prix du Kit Cadre Cannondale LAB71 = 5 499€

Cannondale SuperSix EVO HiMod 1

Le prix du Cannondale SuperSix EVO HiMod 1 = 13 499€

Cannondale SuperSix EVO HiMod 2

Prix du Cannondale SuperSix EVO HiMod 2 = 8 999€

Cannondale SuperSix EVO HiMod kit cadre

Prix du Kit Cadre Cannondale SuperSix Evo HiMod = 4 199€

Cannondale SuperSix EVO Carbon 1

Prix du Cannondale SuperSix EVO Carbon 1 = 6 999€

Cannondale SuperSix EVO Carbon 2

Prix du Cannondale SuperSix EVO 2 = 6 799€

Toutes les informations et disponibilités sont à retrouver sur Cannondale.com