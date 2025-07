Vittoria a dévoilé sa nouvelle gamme Gravel Endurance complète pour aider les cyclistes à choisir le pneu idéal.

La nouvelle gamme Gravel Endurance de Vittoria est prête à être commercialisée. Entièrement renouvelée, elle bénéficie d’un système de nomenclature simplifié pour aider les cyclistes à choisir le pneu idéal en fonction du type de terrain. Le lancement de cette gamme est soutenu par le Vittoria Gravel Terrain Score, un système développé par Vittoria Labs pour clarifier le segment du gravel.

Clarifier le choix des pneus et guider les cyclistes vers une meilleure expérience de conduite est la raison d’être du Vittoria Gravel Terrain Score. Le Terrain Score fournit une feuille de route pour choisir le pneu idéal et profiter au maximum de votre expérience. L’échelle, allant de 0 (surface lisse, comme l’asphalte, on est à la limite du « cyclisme de route ») à 100 (lorsque le terrain devient presque impossible avec un vélo gravel et qu’on entre dans le monde du VTT), répartit les terrains en cinq « super catégories » : Terre battue, Gravillons fins, Mixtes, Rugueux et Boueux.

Cette nouvelle classification marque l’évolution concrète d’une aventure commencée en 2024 avec le lancement du Terreno T50 Mixte, premier modèle à être baptisé selon ce nouveau système. Aujourd’hui, la même approche est étendue à l’ensemble de la gamme gravel, standardisant l’identification des produits tout en conservant les sculptures de bande de roulement déjà performantes. Mais les améliorations vont au-delà du simple nom : le composé a été optimisé pour offrir une meilleure résistance aux crevaisons et une durabilité accrue, tout en conservant le même poids.

Le parcours commence avec le Terreno T10 (anciennement Terreno Zero), idéal pour les surfaces compactes et rapides.

Vient ensuite le populaire et best-seller Terreno T30 (anciennement Terreno Dry), qui offre des performances optimales sur les routes blanches, moyennes et la plupart des sentiers de gravier classiques.

Ensuite, il y a le Terreno T50, situé au centre de la gamme, conçu pour offrir d’excellentes performances sur terrains mixtes.

Aux côtés du T50, nous abordons les terrains plus exigeants et moins lisses, où le nouveau pneu Terreno T60 fait son entrée dans la gamme. Sa bande de roulement aux crampons plus prononcés assure une adhérence optimale même sur les sections les plus techniques.

Vient ensuite le Terreno T70 (anciennement Mezcal), bien connu dans le monde du VTT et disponible depuis quelques années en dimensions gravel.

Le Terreno T80 (anciennement Terreno Mix) est le dernier pneu de la gamme Terrain Score, conçu pour les terrains meubles et grossiers.

Enfin, le Terreno T90 (anciennement Terreno Wet) est un pneu conçu pour les conditions boueuses.

Esthétique et tendance de marché

Afin de répondre aux exigences esthétiques du marché, tous les nouveaux pneus de la gamme gravel sont disponibles avec des flancs noirs ou marron, dans les dimensions suivantes :

Stijn Vriends, PDG de Vittoria :

« Lorsque les coureurs suivent le tableau et commencent par identifier le ou les types de terrains qu’ils souhaitent emprunter, ils peuvent facilement En suivant son parcours, un cycliste peut rapidement identifier le pneu idéal pour sa situation.

Vanessa ten Hoff, directrice du marketing et de l’innovation chez Vittoria :

Dans tous nos choix, nous nous efforçons toujours de nous mettre à la place du cycliste, et ce Gravel Terrain Score vise précisément à simplifier la décision de chaque cycliste, car chacun sait quel vélo il possède et sur quel type de terrain, il roulera le plus. À partir d’aujourd’hui, le 10 juillet, avec l’arrivée de la nouvelle gamme Terreno, cela deviendra immédiat. »

Nouveau pneu Gravel Terreno T60 Mixte

Le renouvellement de la gamme est complété par le lancement du nouveau Terreno T60 Mixte, conçu pour offrir stabilité, traction et fiabilité dans les conditions les plus exigeantes. La sculpture en « V » et le profil uniforme assurent le contrôle même sur terrain technique, sans compromettre l’efficacité du roulement. Situé au centre de la gamme vers la droite du Terrain Score, où les exigences d’adhérence sont plus élevées, le T60 est le choix idéal pour les cyclistes en quête de performances de haut niveau sur des parcours mixtes et variés.

Air Liner Gravel : l’insert qui améliore vos sorties Gravel

Liner Light Gravel est un incontournable. Cet insert ultra-léger améliore les performances de pilotage en termes d’adhérence, de résistance aux chocs, de confort et de roulage à plat, et vous permet de continuer à rouler même en cas de crevaison. À partir du 10 juillet 2025, une nouvelle dimension compatible avec les pneus de 37 mm à 40 mm sera disponible sur le marché. Elle s’ajoute à l’insert existant déjà disponible pour les pneus de 42 mm à 50 mm.

Confort et stabilité : L’Air-Liner Light Gravel améliore l’absorption des chocs grâce à une compression progressive, améliorant ainsi le confort, l’adhérence et la fluidité.

Protection anti-crevaison : La compression progressive de l’insert réduit le risque de pincement et de crevaison. Il absorbe même les chocs les plus violents, protégeant ainsi la roue.

Support run-flat : En cas de crevaison, l’insert se dilate au-delà de son volume initial, offrant le soutien nécessaire pour continuer à rouler. Cela vous permet de continuer à pédaler même avec un pneu complètement crevé.

Dès aujourd’hui, l’Air-Liner Light Gravel est disponible dans les tailles suivantes :