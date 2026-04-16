Look dévoile le G85 Cezal, un gravel né de l’ADN performance de Look sur route mais porté par un tempérament joueur inspiré du VTT.

Look Cycle annonce le lancement du G85 Cezal. Né de l’ADN performance de Looksur route mais porté par un tempérament joueur inspiré du VTT, le G85 Cezal est un vélo en carbone rapide et polyvalent, conçu pour une pratique gravel complète, faisant le pont entre la compétition amateur et l’aventure longue distance. Son nom évoque les paysages bruts et vastes du centre de la France. Le G85 Cezal offre une expérience équilibrée et réactive, aussi bien sur les pistes rapides que sur les sentiers techniques. Au cœur du projet : une géométrie et une maniabilité perfectionnées, garantissant précision et plaisir de pilotage. Conçu pour tous les parcours, le G85 Cezal propose une grande polyvalence, s’adaptant à chaque aventure, défi personnel et configuration souhaitée par son pilote.

Pensé pour la stabilité et le contrôle, le cadre carbone affiche un angle de direction de 70°, idéal sur terrain technique, un empattement court pour un pilotage précis, et un angle de tube de selle de 74° qui garantit un transfert de puissance optimal sur les parcours les plus exigeants. Le dégagement est optimisé pour un maximum d’adhérence et de confort, acceptant jusqu’à 57 mm (2,25″) à l’avant et 50 mm à l’arrière. La géométrie du cadre est également conçue pour accueillir une suspension jusqu’à 60 mm de débattement, s’adaptant au style de pilotage et au terrain de prédilection du cycliste. Le cadre accepte toute transmission 1x et 2x wireless / Di2, ainsi que les transmissions mécaniques 1x.

Premier départ, première victoire

Bien qu’il ait été principalement conçu pour une approche polyvalente de la performance, le G85 Cezal porte l’ADN Look ; il est donc aussi taillé pour la course, en particulier sur les épreuves gravel longue distance. Pour sa première compétition en février 2026, l’athlète Look Russell Finsterwald a mené le G85 Cezal à la victoire lors de la Belgian Waffle Ride (USA). Partenaire de développement et privateer, les retours de Finsterwald continuent de façonner l’avenir de l’offre gravel de Look.

Russell Finsterwald, Ambassadeur Look :

« Dès mes premières discussions avec Look, j’ai compris qu’ils étaient sérieux dans leur volonté de revenir en force sur le gravel. Le G85 Cezal tient largement cette promesse. Il coche toutes les cases d’un vélo gravel moderne : dégagement pneus généreux, géométrie corrigée pour accueillir une fourche suspendue et une plateforme racée. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’équilibre entre maniabilité et confort. Look a réussi à conserver un vélo vif tout en améliorant considérablement la stabilité, notamment grâce à l’angle de direction plus ouvert. C’est un vrai plaisir de rouler avec le nouveau G85 depuis plusieurs mois, et je suis enthousiaste à l’idée qu’il soit enfin accessible au public ! «

Romain Simon, Chef de Produit Look :

« Avec le G85 Cezal, nous avons troqué les lignes blanches et les gains marginaux pour autre chose ; nous voulions revenir à l’essence même du vélo : le plaisir. Tout en nous appuyant sur notre ADN performance et notre expertise en matière de carbone, nous avons voulu insuffler au vélo une âme rebelle et joueuse. »

Caractéristiques clés du Look G85 Cezal

Cadre et fourche carbone garantis à vie, conçus avec l’expertise composite de Look.

Dégagement pneus optimisé pour un grip et un confort maximal, compatible jusqu’à 57 mm (2,25″) à l’avant, 50 mm à l’arrière en configuration 1x, et 45 mm en configuration 2x.

Angle de direction de 70° pour un contrôle supérieur en terrain technique et angle de tube de selle de 74° pour un transfert de puissance efficace.

Cadre spécifiquement conçu pour accueillir jusqu’à 60 mm de débattement, permettant l’ajout d’une suspension avant sans altérer la géométrie fondamentale du vélo.

Look Tool Box : un rangement intégré au tube diagonal pour l’essentiel (outils, cartouche CO², démonte-pneus), fourni avec une housse doublée pour réduire le bruit.

Routage interne intelligent des câbles, pour une esthétique épurée sans compromis sur la facilité d’entretien.

Compatible avec le poste de pilotage Aero Carbon (cintre et potence) pour les cyclistes en quête de performance et de précision, moyennant un supplément de 790 €.

Tarifs et disponibilité

Le Look G85 Cezal est disponible à partir du 16 avril 2026 chez les revendeurs agréés Look et sur lookcycle.com.

Kit cadre prix public conseillé : 2,390 €

Vélos complets à partir de :