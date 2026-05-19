Look présente la nouvelle génération de pédale urbaine Geo City Vision, rendant les cyclistes jusqu’à 5,5 fois plus visibles aux yeux des automobilistes.

Look Cycle lance la nouvelle génération de sa Geo City Vision , une pédale urbaine innovante conçue pour renforcer la sécurité des cyclistes grâce à un éclairage biomotion 360° intégré. En épousant le mouvement naturel du pédalage, la Geo City Vision rend les cyclistes jusqu’à 5,5 fois plus visibles aux yeux des automobilistes, offrant un gain de sécurité décisif aux carrefours et aux intersections. Contrairement aux éclairages de tige de selle fixes, les LED intégrées suivent le mouvement des jambes du cycliste, le rendant identifiable jusqu’à 900 mètres de distance.

Look a simplifié l’expérience utilisateur grâce à une interface pilotée par un seul bouton et à un clipsage magnétique permettant d’installer l’éclairage en un instant. Rechargeable, l’éclairage propose quatre modes adaptés au jour comme à la nuit : Steady, Power Steady, Day Flash et Night Flash. En mode Steady, l’autonomie atteint 15 heures, et jusqu’à 60 heures en mode Day Flash. Un mode veille intelligent préserve la batterie lorsque le vélo est à l’arrêt.

Pout tout type de chaussures

La Geo City Vision se distingue par un corps composite résistant et un système de roulements interne haute performance. Sa plateforme de 100 x 103 mm offre une large surface d’appui pour un maintien sûr. Son motif antidérapant multidirectionnel en pointe de diamant accroche tout type de chaussure, des baskets décontractées aux chaussures de ville et bottes à talons. Sa grille de picots à hauteurs variables travaille avec les zones de pression naturelles de la chaussure pour intensifier la sensation d’accroche, garantissant un meilleur maintien et un confort durable, même sur les longs trajets.

Alexandre Lavaud, Global Product Manager chez Look :

« Avec le lancement de la Geo City Vision , nous répondons à ce qui constitue peut-être le plus grand défi du cycliste urbain d’aujourd’hui : être visible là où cela compte vraiment. La sécurité en environnement urbain ne devrait jamais être un compromis ni une réflexion d’après-coup. Nous avons conçu une solution qui s’appuie sur une technologie intuitive pour rendre le cycliste urbain hautement identifiable, tout en lui offrant une accroche optimale et une utilisation sans contrainte. »

Caractéristiques clés:

5,5 fois plus visible* (qu’un éclairage de tige de selle fixe)

Jusqu’à 15 h d’autonomie (mode Steady)

Visibilité 360° / 900 m

Axe Chromoly+

Corps composite

Surface de contact 100 x 103 mm

190 g par pédale (batterie de 26 g)

Flux lumineux de 3 à 42 lumens

Indice d’étanchéité IPX7

Temps de charge de trois heures (rechargement USB-C)

Fabriqué en France

Prix et disponibilité

Les nouvelles pédales Geo City Vision sont disponibles à partir du 19 mai au prix de 79,90 €.