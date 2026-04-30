Pensé pour répondre aux exigences en constante évolution du gravel de haut niveau, BMC présente le nouveau Kaius 01.

Le tout nouveau BMC Kaius 01 offre une vitesse inégalée, avec l’adhérence et le contrôle exigés par les meilleurs. Ce n’est pas simplement une évolution du Kaius d’origine, c’est la réponse aux attentes de chaque compétiteur gravel. La génération précédente du Kaius a décroché un titre mondial moins d’un mois après son lancement. BMC a tiré parti de tous les enseignements de cette plateforme, ainsi que de l’expertise acquise avec la gamme Teammachine pour les appliquer à cette nouvelle génération de Kaius. Lorsque BMC conçoit des vélos de course, l’objectif est de créer une machine parfaitement équilibrée, adaptée aux exigences des cyclistes et aux environnements dans lesquels elle évoluera. Cela implique de trouver l’équilibre optimal entre aérodynamisme, rigidité et poids.

Le paradoxe du Kaius

Lors du développement du dernier Kaius, les ingénieurs BMC ont été confrontés à une équation presque impossible. Ajouter de l’aérodynamisme, augmenter le dégagement pour les pneus, intégrer davantage de capacité de chargement, préserver la rigidité. En résumé, plus de tout, mais sans ajouter le moindre gramme. Défi relevé. Non seulement le nouveau Kaius conserve le même poids que son prédécesseur, mais il est même 63g plus léger. Cela peut sembler modeste, mais au regard de l’ensemble des améliorations apportées, c’est une performance remarquable.

Aero Synthesis

L’AeroSynthesis de BMC est une philosophie de conception et une approche technologique visant à harmoniser les performances aérodynamiques et l’intégration globale du système dans le développement des vélos. Autrement dit, il ne s’agit pas uniquement d’améliorer les performances du cadre, mais de considérer l’ensemble du système afin de rendre le vélo plus rapide en conditions réelles, et pas seulement en laboratoire. La première génération du Kaius BMC s’inspirait directement du Teammachine SLR 01, en reprenant son design aérodynamique et sa vitesse, et en démontrant qu’un vélo de gravel pouvait courir avec l’ADN d’un champion de route. Le nouveau Kaius va encore plus loin dans cet héritage, avec une aérodynamique repensée inspirée des dernières générations du Teammachine SLR 01 et, surtout, du Teammachine R 01.

Prêt pour le carnage

Les courses de gravel ne sont, par nature, jamais vraiment lisses. Entre les exigences du terrain et l’intensité de la compétition, elles basculent souvent dans des situations chaotiques. Tout vélo conçu pour le gravel racing doit donc être prêt à faire face à l’imprévisible.

Compliance, comfort et traction

Rouler à un rythme de course exige de pouvoir maintenir une position efficace, tout en ayant une confiance totale dans le comportement et l’adhérence du vélo. La vitesse ne dépend pas uniquement de la puissance, mais aussi du contrôle. Le facteur numéro un en matière de comportement et de traction reste la largeur des pneus. Lors du développement de cette nouvelle génération du Kaius, les ingénieurs BMC ont donc fait le choix d’augmenter le dégagement des pneus afin d’anticiper les évolutions futures. Le tout nouveau Kaius est désormais compatible avec des pneus larges jusqu’à 52 mm, tout en respectant le dégagement ISO de 6 mm. Il conserve également la possibilité de descendre jusqu’à des pneus de 32 mm sans compromettre le comportement du vélo.

Pensé pour durer

Le travail de projection dans le futur ne s’arrête pas au dégagement des pneus. BMC a également conçu le cadre autour de solutions de transmission permettant d’adapter facilement les développements, que ce soit pour les augmenter ou les réduire selon les besoins. Pensé autour d’un groupe en 1x, le Kaius peut accueillir des configurations de type gravel ou VTT, en fonction des préférences du cycliste. Pour aller encore plus loin, les équipes BMC ont intégré les besoins en rangement spécifiques au gravel racing, avec notamment un point de fixation supplémentaire pour porte-bidon sous le tube diagonal, ainsi qu’un nouveau support cargo sur le tube supérieur. Une démonstration que chaque détail compte.

Stefan Christ, chef R&D chez BMC :

« Le Kaius orifinal a reçu des retours exceptionnels de la part des cyclistes, à une époque où le gravel racing en était encore à ses débuts. Préserver son comportement rassurant tout en améliorant ses performances et en l’adaptant aux exigences actuelles des coureurs et des parcours constituait le cœur du défi de cette évolution. »

BMC Ride Feel

La signature de chaque vélo BMC réside dans le « BMC Ride Feel », un ressenti unique influencé par plusieurs facteurs : le layup du cadre, les technologies de construction BMC et la géométrie. Avec le nouveau Kaius, le Tuned Compliance Concept de BMC atteint son plein potentiel. Il est conçu pour permettre au cycliste de rester plus frais, plus rapide et en contrôle lorsque le terrain devient exigeant. Cela passe par le travail du layup carbone, ainsi que par plusieurs nouvelles technologies développées spécifiquement pour le Kaius, comme la tige de selle, le tube de selle et les haubans. Le nouveau Kaius est désormais équipé de la tige de selle aérodynamique AS10, issue de la dernière Teammachine SLR 01, tout en conservant le même niveau de compliance que la génération précédente.

Le nouveau tube de selle Arid à forte compliance, associé à la tige de selle AS10, procure un effet de suspension au cycliste, offrant quelques centimètres de flexion verticale. La géométrie est un autre domaine que BMC a ajusté afin de garantir ce ressenti de pilotage reconnu. Sur ce nouveau Kaius, et sur la base des retours des cyclistes, BMC a optimisé le reach, le stack et la hauteur du boîtier de pédalier afin d’offrir une position plus agressive, tout en conservant un comportement stable et inspirant confiance.

Taillé pour la compétition gravel

Le tout nouveau Kaius reprend l’ensemble des enseignements issus des vélos de route de la marque, notamment le Teammachine R, ainsi que du Kaius précédent, vainqueur de titres mondiaux, et les applique à cette nouvelle génération. Des profils de tubes entièrement retravaillés, un dégagement de pneus considérablement augmenté, jusqu’à une géométrie repensée : tous les aspects de cette dernière génération du Kaius ont été optimisés pour renforcer ses performances spécifiques au gravel racing.

Clara Koppenburg, Tudor Pro Cycling :

« Le Kaius a toujours été un vélo absolument exceptionnel. Je n’ai jamais roulé sur un vélo offrant autant de confiance et de sécurité en descente, tout en restant aussi rapide en montée et sur le plat. C’est un vélo qui pardonne les petites erreurs de pilotage et permet de rester concentré sur la course. Même avant cette mise à jour, il faisait clairement partie des meilleurs vélos de gravel racing. En passant sur le nouveau Kaius, je me suis immédiatement sentie comme à la maison : même géométrie intuitive et même ressenti de pilotage, mais plus rapide, plus contrôlable et encore plus sécurisant. Et quand on regarde les chiffres, avec les gains en aérodynamisme, rigidité et poids, on sait qu’on dispose d’un avantage supplémentaire. Cela donne une grande confiance à l’approche d’une saison de course intense avec des événements comme La Traka, Unbound et au-delà. »

Caracteristiques et prix

Kaius 01 ONE :

10 999 €

SRAM Red XPLR AXS

Kaius 01 TWO :

7 999 €

SRAM Force AXS

Kaius 01 THREE :

5 499 €

SRAM Rival XPLR AXS

Kaius 01 frameset VAR0 :