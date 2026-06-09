Pirelli enrichit sa gamme destinée au gravel avec l’arrivée des nouveaux pneus Cinturato Gravel RH et Cinturato Gravel RM.

Pirelli enrichit sa gamme de pneus destinés au gravel avec l’arrivée des nouveaux Cinturato Gravel RH et Cinturato Gravel RM, fabriqués dans son usine de Milan-Bollate à partir de caoutchouc naturel certifié FSCTM. Ces deux modèles ont été conçus pour s’adapter aux évolutions du gravel moderne : une discipline toujours plus rapide, technique, exigeante et axée sur la performance. La lettre R (pour racing) renvoie à leur vocation sportive, tandis que H (Hard) et M (Mixed) indiquent les types de revêtement pour lesquels ces modèles sont optimisés, selon une nomenclature désormais bien établie dans le catalogue Pirelli.

Les pneus Cinturato Gravel RH et RM marquent une nouvelle étape dans le développement de la gamme gravel de la marque milanaise : un projet qui allie performances, maîtrise et fiabilité en s’appuyant sur l’expérience de Pirelli dans le domaine du sport automobile et du VTT XC de compétition. Les deux pneus font partie de la gamme High Performance (HP-Line), la gamme de pneus de gravel 100 % Made in Italy qui incarne le nec plus ultra de la marque en matière de matériaux, de procédés et de performances.

Rapidité et polyvalence

Pirelli Cinturato Gravel RH

Le Cinturato Gravel RH a été conçu pour les surfaces compactes et roulantes, sur lesquelles la souplesse et l’efficacité sont déterminantes. La nouvelle conception de la bande de roulement combine une bande centrale entièrement lisse – qui optimise la surface de contact et la fluidité de roulement sur l’asphalte et les chemins durs – avec des crampons latéraux saillants, conçus pour adhérer au sol et offrir une tenue de route précise et rapide dans les virages. La carcasse ProWALL GRAVEL, en nylon 120 TPI, inspirée des pneus de course XC de la marque, offre d’excellentes sensations de conduite, un contrôle optimal ainsi qu’une protection renforcée contre les crevaisons.

Ce pneu est le choix idéal pour les cyclistes pour qui le gravel est synonyme de vitesse pure, de longues distances et d’efficacité maximale. Au cours des tests internes menés par Pirelli, ce nouveau pneu a présenté une réduction de la résistance au roulement de 17 % par rapport à son homonyme de la gamme Performance Line et se classe parmi les plus performants de toute la gamme Gravel du fabricant milanais en termes de fluidité de roulement.

Pirelli Cinturato Gravel RM

Le pneu Cinturato Gravel RM offre une solution polyvalente conçue pour les cyclistes qui alternent entre des tronçons fluides et des portions plus techniques et accidentées, sans pour autant délaisser les surfaces plus rapides. Sa bande de roulement éprouvée, anciennement connue sous le nom de RC, offre un équilibre optimal entre adhérence et performance, garantissant une excellente stabilité en virage ainsi qu’une traction efficace à l’accélération comme au freinage sur terrains meubles et surfaces mixtes. Grâce à sa carcasse ProWALL Gravel 120 TPI et à sa large plage de tailles, jusqu’au 55-622, le RM s’impose comme le pneu le plus polyvalent de la gamme Gravel de Pirelli pour la compétition, capable de s’adapter à des parcours très variés tout en garantissant un contrôle et un rendement constants.

Au cours des tests internes menés par Pirelli, ce nouveau pneu a présenté une réduction de 20 % de la résistance au roulement par rapport à son homonyme de la gamme Performance Line. Les deux modèles intègrent le composé SmartEVO GR de dernière génération, spécialement mis au point par Pirelli pour un usage gravel off-road haute performance. La formulation des pneus allie une faible résistance au roulement, une excellente adhérence sur sol sec comme mouillé et des performances constantes sur tous types de terrain, contribuant ainsi à un équilibre optimal entre efficacité et maîtrise.

Une gamme complète

Avec le lancement des nouveaux Cinturato Gravel RH et RM, Pirelli enrichit et complète une gamme capable de répondre à tous les besoins du gravel moderne, des courses pures aux aventures, en passant par les sorties plus exploratoires : des parcours à grande vitesse sur terrain compact aux chemins de terre les plus techniques, en passant par les sections agressives et accidentées, et même les plus boueuses.

La gamme se décline en deux lignes principales :

La HP-Line (High Performance Line) offre ce que Pirelli fait de mieux en matière de technologie appliquée au gravel. Développée et fabriquée dans l’usine de Milan-Bollate, elle tire parti d’un savoir-faire unique en matière de matériaux, hérité du sport automobile et du VTT XC. Elle s’adresse aux cyclistes en quête de vitesse, de précision et de maîtrise sans compromis.

La P-Line (Performance Line), qui s’appuie sur des technologies éprouvées et fiables déjà présentes dans l’offre gravel de Pirelli, assure un équilibre optimal entre performances, durabilité et polyvalence. Grâce à sa carcasse TechWALL Gravel 60 TPI et à son composé SpeedGRIP, ce pneu constitue une solution polyvalente, adaptée à l’ensemble des pratiques du gravel.

Les nouveaux modèles Cinturato Gravel RH et RM sont d’ores et déjà disponibles. La gamme High Performance se décline en quatre coloris, du noir traditionnel au marron Classic, en passant par la teinte Rétro et la nouvelle Team Edition, ornée des emblématiques inscriptions Racing jaunes. Le large choix de tailles, allant du 40-622 au 55-622, est l’un des plus complets actuellement disponible sur le marché.