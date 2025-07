Le constructeur Lankeleisi dévoile son dernier né dans la gamme trekking électrique avec le MG600 Lite. Ce VAE de 27,5 pouces se positionne comme un « vélo SUV électrique » capable de conjuguer performance urbaine et aventure hors des sentiers battus. Une promesse ambitieuse qui mérite qu’on s’attarde sur sa fiche technique particulièrement soignée.

Une motorisation pensée pour la polyvalence

Au cœur de ce MG600 Lite se cache un moteur brushless de 250W nominal développant des pointes jusqu’à 650W. Cette puissance s’accompagne d’un couple généreux de 65 Nm, permettant d’attaquer sereinement des pentes jusqu’à 30%. La véritable innovation réside dans son capteur double qui combine détection de cadence et de couple, offrant une assistance naturelle qui s’adapte automatiquement à l’effort du cycliste.

Cette technologie garantit une expérience de pédalage fluide et intuitive, que ce soit pour les démarrages en ville ou les relances dans les côtes. L’assistance se fait oublier tout en restant efficace, caractéristique recherchée sur un vélo destiné aux longues distances.

Une autonomie taillée pour l’aventure

Équipé d’une batterie Samsung de 720Wh (36V 20Ah), le MG600 Lite annonce une autonomie de 150 km en mode assistance PAS et 60 km en électrique pur. Ces chiffres, parmi les plus généreux de la catégorie, ouvrent de nouvelles perspectives pour les randonnées au long cours et les trajets domicile-travail étendus.

La recharge s’effectue en 6 à 8 heures via le chargeur rapide 36V 3A inclus. La batterie, parfaitement intégrée au cadre, bénéficie d’une certification IP54 qui la protège des intempéries, gage de fiabilité pour un usage toutes saisons.

Transmission et freinage de référence

La partie cycle s’appuie sur une transmission Shimano Altus 8 vitesses, pour des passages de rapports fluides et précis. Cette configuration éprouvée offre un étagement adapté à la plupart des terrains, de la circulation urbaine aux chemins vallonnés.

Le système de freinage hydraulique ZOOM à 4 pistons constitue un atout sécurité majeur. Certifié « zero burst risk » avec sa technologie HB-876, il délivre une puissance de freinage exceptionnelle même à haute vitesse, qualité indispensable pour un vélo de cette catégorie et de ce poids.

Confort et équipement sans compromis

Le choix des pneus Maxxis Ardent en 27,5″ x 2,4″ illustre parfaitement la philosophie du MG600 Lite. Cette monte optimisée ville-chemin offre le meilleur des deux mondes : efficacité sur asphalte et adhérence sur terrains variés. La fourche avant à suspension huile-ressort (120 mm de débattement) complète l’arsenal confort pour absorber les irrégularités du terrain.

Le cadre en alliage d’aluminium 6061 allie robustesse et légèreté relative, il peut supporter une charge maximale de 200 kg un atout pour les vélotaffeurs équipés. L’éclairage LED intégré avec clignotants arrière, les garde-boue et le porte-bagages font de ce vélo une solution clés en main.

Design et personnalisation

Disponible en trois coloris (vert, orange, gris) avec une peinture haut de gamme, le MG600 Lite veut soigner son esthétique. Le cadre intègre des feux de signalisation 3D pour optimiser la visibilité nocturne. Guidon et selle réglables permettent d’adapter le vélo aux cyclistes de 155 à 195 cm.

Chaque vélo est livré avec un équipement complet : pompe, kit outils hex, antivol U …

Distribution exclusive et positionnement prix

Commercialisé exclusivement sur buybestgear.com en Europe, le MG600 Lite bénéficie d’une garantie constructeur de 2 ans et d’une livraison gratuite dans l’UE sous 3 à 5 jours. Cette distribution directe permet un positionnement tarifaire attractif à 1 599 €, particulièrement compétitif face aux références premium du marché.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant pour une livraison programmée à partir du 23 juillet 2025. Une approche qui témoigne de la volonté de Lankeleisi de s’implanter durablement sur le marché européen du VAE trekking.

Le MG600 Lite s’impose comme une alternative sérieuse pour les cyclistes en quête d’un vélo électrique polyvalent sans compromis sur l’équipement. Sa fiche technique soignée et son positionnement prix en font un candidat crédible pour démocratiser l’accès au trekking électrique haut de gamme.

