Strava annonce son intégration aux lunettes Oakley Meta Vanguard Performance AI.

Strava, l’application des sportifs qui rassemble plus de 150 millions d’athlètes, annonce aujourd’hui son intégration avec les nouvelles lunettes Oakley Meta Vanguard Performance AI. Cette intégration permet aux athlètes de donner vie à chaque activité grâce à des superpositions enrichies qui transforment leurs images en récits dynamiques, à partager ensuite avec leur communauté sur Strava.

You asked. We delivered.

Introducing the @OakleyMeta Vanguard. Capture, train, share and push your performance further with an expanded FOV and new Meta AI integrations. Available in four colorways. Pre-order now at https://t.co/1epJjmzAEt and select Oakley Stores. pic.twitter.com/59vBUhdz0Q — Oakley (@oakley) September 18, 2025

Avec cette intégration, les athlètes peuvent afficher graphiquement leurs données de performance, telles que la distance, l’allure moyenne, le dénivelé et bien plus encore, issues de leur activité Strava, directement sur les vidéos et photos capturées avec les lunettes Oakley Meta Vanguard Performance AI. Le résultat va au-delà d’un simple résumé d’entraînement : c’est une nouvelle façon de mettre en valeur ses efforts, de célébrer ses réussites et d’inspirer sa communauté.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les athlètes doivent connecter et autoriser Strava dans l’application mobile Meta AI. Une fois l’activité Strava terminée, les utilisateurs peuvent sélectionner les contenus capturés avec les lunettes Oakley Meta Vanguard Performance AI, y ajouter leurs statistiques Strava, puis les partager instantanément. L’intégration nécessite un compte Strava et fonctionne via l’application Meta AI sur les appareils compatibles. Les précommandes des lunettes Oakley Meta Vanguard AI débutent le 17 septembre.