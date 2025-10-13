Ridley a dévoilé son premier vélo entièrement consacré au triathlon avec le Triton Fast.

Ridley lance son premier vélo dédié à 100 % au triathlon avec le Triton Fast. Développé en étroite collaboration avec des athlètes de haut niveau tels que le champion du monde 70.3 Jelle Geens, ce modèle combine un aérodynamisme radicale, un design innovant et des solutions de rangement intelligentes. Le Triton Fast est conçu pour amener les triathlètes plus vite, plus efficacement et plus confortablement vers des records personnels et des podiums.

Aérodynamisme maximal

En triathlon, la résistance de l’air joue un rôle plus important que dans toute autre discipline. C’est pourquoi le Triton Fast a été optimisé dans les moindres détails lors de tests en soufflerie : depuis les formes des tubes en passant par le cockpit jusqu’à l’intégration des différents packs (Eau et nutrition). En plus de cela, le Triton Fast établit de nouvelles références en matière de poids : le kit cadre n’est pas moins de 325 grammes plus léger que le modèle haut de gamme comparable du principal concurrent (poids total cadre + fourche : 1 800 g) — offrant une puissance d’accélération supplémentaire et une meilleure efficacité énergétique lors des longues courses.

Géométrie spécifique au triathlon

Le Triton Fast introduit une géométrie progressive, spécifique au triathlon, qui positionne l’athlète plus près du boîtier de pédalier pour un transfert de puissance et une stabilité maximum. Grâce aux flip chips innovants dans la fourche, chaque cycliste peut régler le comportement de direction au millimètre près, selon le parcours et ses préférences — d’extra stable à ultra-agile.

Cockpit avancé

Le cockpit du Triton Fast est conçu pour une capacité de réglage maximale. Avec un système de mono-riser innovant et une « wing », l’athlète peut ajuster la hauteur, la portée (reach) et l’angle. Cela facilite la recherche de la position parfaite et garantit un avantage aérodynamique. De plus, le cockpit peut être démonté avec seulement deux vis, ce qui simplifie les déplacements et le transport.

Intégration intelligente

Particularité : le système d’hydratation interne qui traverse un tunnel dans le cadre. Les triathlètes peuvent ainsi boire tout en restant en position de contre-la-montre — de précieuses secondes gagnées « gratuitement ». En outre, Ridley propose un système de rangement modulaire avec des packs intégrés stratégiquement dans le cadre. Nutrition, outils et déchets sans perturber le flux d’air.

Avantages supplémentaires pour les triathlètes

Au-delà de son design et de ses performances révolutionnaires, Ridley lance trois initiatives exclusives pour récompenser les pionniers du Triton Fast :

1. Les 200 premiers triathlètes qui commandent un Triton Fast en ligne ou via un revendeur recevront gratuitement un Aero Package d’une valeur de 2 500 €. Ce pack combine un bikefit professionnel avec un test en soufflerie à l’Aero Performance Lab, où votre position et votre équipement sont optimisés dans les moindres détails. Après l’achat, vous pouvez facilement demander votre bon via une page dédiée.

2. Ridley garantit que le Triton Fast fera progresser vos performances. Si, lors d’un test avec l’Aero Package, il apparaît que votre vélo actuel est plus rapide, le test en soufflerie est gratuit. Si vous choisissez ensuite malgré tout le Triton Fast, nous vous remboursons simplement votre Aero Package.

3. Ridley présente la garantie la plus complète du secteur : une garantie à vie, entièrement transférable au second propriétaire. En enregistrant ton vélo et en effectuant un entretien annuel chez un revendeur Ridley agréé, ton vélo reste en parfait état et tu conserves le bénéfice de cette garantie.

Disponibilité et configuration

Le Triton Fast sera disponible en quatre tailles : XS, S, M et L. Pour les configurations 1×13, Ridley choisit délibérément la performance aérodynamique maximale : en supprimant le dérailleur avant et en utilisant des plateaux spécifiques à l’aéro, la résistance de l’air est encore réduite. Faisant partie de l’Elite Series de Ridley, le modèle est entièrement personnalisable via le configurateur en ligne, permettant à chaque triathlète de choisir ses propres couleurs et son design.

Prix

Jelle Geens, champion du monde Ironman 70.3 :

« Durant le développement du Triton Fast, j’ai été en contact étroit avec les ingénieurs de Ridley. Le résultat est un vélo de triathlon extrêmement rapide qui répond parfaitement aux exigences modernes de notre sport. Le cockpit est épuré et facile à régler, tandis que le système d’hydratation intégré est un véritable atout sur les longues distances. Je suis fier que Ridley construise un vélo réellement taillé sur mesure pour les triathlètes ».