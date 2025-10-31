Le nouveau vélo de piste Colnago T1Rs s’appuie sur l’expérience acquise avec les modèles TT1 et Y1Rs de la marque italienne.

Fort de l’expérience acquise avec les projets TT1 et Y1Rs, Colnago présente le T1Rs — un vélo de piste qui marque le retour de la marque sur le vélodrome après des années d’absence. Tout au long de ses plus de 70 ans d’histoire, Colnago a écrit certains de ses chapitres les plus importants sur piste. Avec le T1Rs, qui fera ses débuts en compétition lors des 3 Jours UCI de Londres, la marque ambitionne d’ajouter de nouvelles pages à cette légende.

Le T1Rs marque le retour de Colnago à la compétition sur piste après plusieurs années d’absence. Le cadre du T1Rs et ses composants ont été conçus et développés pour minimiser la résistance à l’air à haute vitesse et réduire les pertes de puissance, grâce à son exceptionnelle rigidité. La silhouette et le design adoptés sont directement issus de l’expérience acquise en World Tour avec les modèles TT1 et Y1Rs — des références en contre-la-montre et en course sur route, respectivement.

Né de la vitesse. Perfectionné pour la piste.

Le Colnago T1Rs a été méticuleusement conçu et fabriqué pour offrir des performances sans compromis sur vélodrome. Chaque ligne, chaque surface et chaque composant sert un seul objectif : minimiser la résistance aérodynamique et convertir chaque watt de puissance en pure propulsion. Libérés des contraintes liées à la route, comme les freins et la transmission, les ingénieurs Colnago ont repoussé les limites de l’aérodynamisme et de la rigidité.

La conception du jeu de direction et de la fourche reprend la configuration avancée du TT1, tandis que le triangle arrière hérite de la rigidité et de l’efficacité éprouvées du Y1R. Il en résulte un cadre qui incarne la fusion parfaite entre raffinement aérodynamique et précision mécanique. Conçus pour s’adapter à toutes les conditions de course, les T1R peuvent être configurés pour les épreuves de poursuite/contre-la-montre et d’endurance/sprint. Les composants personnalisables sont facilement remplaçables et réglables, permettant aux coureurs et aux équipes d’affiner leur configuration rapidement et avec une précision absolue — car à ce niveau, chaque milliseconde compte.

Processus de développement

Pour développer les T1R, l’équipe R&D de Colnago s’est concentrée sur quatre axes fondamentaux qui définissent la réussite sur piste :

Aérodynamisme — profilé pour minimiser la résistance à l’air et maintenir l’efficacité aux vitesses les plus élevées.

Rigidité — conçue pour éliminer les pertes de puissance et garantir que chaque watt se traduise en accélération.

Polyvalence — conçue pour s’adapter à différentes disciplines sur piste, permettant aux cyclistes d’affiner facilement leurs réglages.

Géométrie — disponible en trois tailles soigneusement développées pour répondre aux exigences spécifiques de chaque style de course, de la poursuite au sprint.

Aérodynamisme

Les T1R ont été conçues pour offrir leurs performances optimales là où cela compte vraiment : à des vitesses supérieures à 60 km/h, le seuil critique où se gagnent ou se perdent souvent les courses sur piste. Grâce à son profil aérodynamique avancé, le T1Rs affiche un coefficient de traînée inférieur à haute vitesse par rapport aux conceptions traditionnelles. Cela ne signifie pas que le coureur dépense moins d’énergie à 70 km/h, mais plutôt que le flux d’air reste plus propre et plus stable, permettant au vélo de maintenir sa vitesse avec une efficacité exceptionnelle. Chaque aspect du T1Rs a été conçu avec un objectif clair : fendre l’air avec une efficacité inégalée. Ses performances exceptionnelles sont le fruit d’une série de choix de conception méticuleux et d’innovations aérodynamiques :

Des profils à faible traînée dérivés de la norme NACA sont utilisés sur l’ensemble du cadre et de la fourche, tirant parti des contraintes de conception réduites des vélos de piste : moins de composants, plus de liberté pour optimiser chaque surface et maximiser la vitesse. Des solutions aérodynamiques avancées sont appliquées à l’ensemble du cadre, notamment :

Moyeux étroits (65 mm à l’avant, 100 mm à l’arrière) pour une surface frontale réduite.

Fourche à double T, minimisant la traînée sans compromettre la rigidité ni le contrôle.

Bases arrière profilées, conçues pour fluidifier les transitions de flux d’air et réduire les turbulences autour de la transmission.

Pattes de cadre ultra-fines et aérodynamiques, optimisant le passage de l’air à l’arrière.

Potence entièrement intégrée, assurant un flux d’air optimal du guidon au cadre.

Chaque élément contribue à un système aérodynamique unifié, conçu non seulement pour réduire la résistance, mais aussi pour offrir stabilité, précision et vitesse pure là où c’est essentiel.

Rigidité du cadre

Les cyclistes sur piste développent une puissance immense, et le T1R est conçu pour la gérer pleinement : en minimisant la flexion et en assurant une transmission optimale de chaque watt d’effort à la piste.

Principales solutions de conception :

Fourche à double T — reliant directement la potence et la fourche au cadre, renforçant la rigidité de l’avant pour une maniabilité précise lors des sprints à haute vitesse.

Bases, haubans et pattes de cadre renforcés — conçus pour résister aux départs explosifs et aux accélérations soudaines sans perte de puissance.

Boîtier de pédalier asymétrique surdimensionné et tube de selle renforcé — assurant la stabilité du cadre lors des sprints assis ou en danseuse.

Triangle arrière ultra-compact avec moyeu étroit de 100 mm — offrant une rigidité latérale exceptionnelle tout en réduisant le facteur Q pour un pédalage et une aérodynamique optimisés. (Le facteur Q correspond à la distance entre les pédales : un facteur Q plus faible rapproche les pieds, améliorant l’efficacité du pédalage et maintenant une position plus aérodynamique.)

Tige de selle aérodynamique sur mesure avec structure interne nervurée — alliant efficacité du flux d’air et rigidité maximale. Le cadre du T1Rs utilise une structure en carbone spécifique à la piste, alliant des fibres haute résistance et haut module à des nervures de renfort internes. Des zones stratégiques telles que la tige de selle, le boîtier de pédalier et la tête de fourche bénéficient de ces structures, garantissant rigidité et durabilité même dans les conditions de course les plus exigeantes.

Résultat : que ce soit au départ lancé sur 200 m, au sprint final, ou en poursuite, le T1Rs reste rigide, réactif et incroyablement efficace, transformant la puissance en vitesse pure.

Polyvalence prête pour la compétition

La plateforme T1Rs peut être personnalisée selon deux configurations différentes, en fonction du type de course :

Configuration sprint/endurance : La configuration sprint/endurance offre une adaptabilité et une précision de pilotage maximales grâce à sa compatibilité avec les guidons standard de 31,8 mm. Son système de fixation cadre-fourche-potence, assuré par deux vis, améliore la rigidité en flexion et en torsion, tandis que sa structure en T minimise la déformation sous charge. La potence est disponible en trois longueurs : 125 mm, 150 mm et 175 mm, toutes avec un angle de 6,5°. Elle peut être ajustée avec jusqu’à quatre entretoises empilables de 5 mm, offrant une plage de réglage totale de 20 mm pour s’adapter parfaitement à la position de chaque cycliste.

Configuration contre-la-montre/poursuite : Le vélo CLM/poursuite est équipé d’une potence et d’un cintre monocoque en carbone, conçus pour une rigidité maximale et une intégration aérodynamique optimale. Le cintre mesure 380 mm de large, avec des cocottes positionnées 17 mm sous le cadre, et une base de colonne offrant une portée de 93 mm et une hauteur de 25 mm par rapport au cadre. Des prolongateurs aérodynamiques modulaires offrent de multiples positions des mains pour une ergonomie optimisée, tandis qu’un support intégré permet d’accueillir un compteur de vélo ou un transpondeur de course, garantissant performance et fonctionnalité pour la compétition sur piste.

Géométrie

Le T1R est disponible en trois tailles, avec une géométrie soigneusement développée, élément clé du processus de recherche et développement, pour s’adapter à toutes les disciplines sur piste. Les coureurs de poursuite bénéficient d’une position aérodynamique basse, tandis que les pilotes d’endurance et de sprint profitent d’une portée étendue et d’une rigidité exceptionnelle du train avant, même avec des potences longues. L’angle de direction et l’angle de chasse de la fourche sont précisément réglés pour assurer stabilité et contrôle lors des accélérations rapides et des changements de direction brusques, offrant des performances optimales à chaque tour.

Configuration et disponibilité

Le T1Rs est disponible uniquement en kit cadre aux couleurs du TL1X au prix public conseillé Europe de 6 500,00 €. Le kit cadre comprend : cadre, fourche, tige de selle, collier de selle et petites pièces.

Il est possible d’acheter séparément :

Kit endurance/sprint : entretoises et potence, compatible avec un diamètre de 31,8 mm, disponible en diamètres 125, 150 et 175 mm. Guidon non inclus – 250,00 € HT

Kit de perfectionnement :

○ Cintre TT/piste low stack 320,00 € HT

○ Kit de prolongateurs réglables 270,00 € HT

Informations techniques