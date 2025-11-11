Pirelli renouvelle sa gamme de pneus Cinturato dédiés au gravel en présentant deux lignes distinctes : la High Performance (HP-Line) et la Performance (P-Line).

Pirelli renouvelle sa ligne de pneus Cinturato dédiés au gravel, afin de répondre aux différentes exigences en matière de performances, de style de conduite et d’offre des nombreux adeptes de cette discipline. Le nouveau catalogue de la marque milanaise présente deux lignes distinctes : la High Performance Line (HP-Line) et la Performance Line (P-Line). La première met en lumière les modèles Cinturato Gravel H et M, entièrement repensés et optimisés, fabriqués dans l’usine de Milan-Bollate selon les standards technologiques les plus avancés pour garantir un niveau de performance supérieur. La seconde offre une gamme complète de pneus gravel, avec des spécifications techniques éprouvées, alliant à la fois performance et polyvalence.

High performance line

La High Performance Line s’adresse aux cyclistes en quête de vitesse, de contrôle et de fiabilité, sans compromis. Fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et intégrant les technologies les plus avancées issues de la production italienne de Pirelli, ces pneus offrent des performances globalement supérieures. Ils se distinguent par un marquage exclusif arborant le drapeau italien sur le packaging et le logo FSCTM sur le pneu. La HP-Line comprend les nouveaux Cinturato Gravel H et M, les premiers pneus gravel fabriqués dans l’usine Pirelli de Milan-Bollate. Produits à partir de caoutchouc naturel certifié FSCTM*, ils conservent le profil actuel de la bande de roulement, mais intègrent des améliorations techniques notables qui les propulsent en tête de leur catégorie en termes de performances.

La principale nouveauté porte sur le composé SmartEVO GR, développé par l’équipe Pirelli qui travaille sur les composés destinés au Motorsport : il s’agit de la dernière formulation en matière de technologie des polymères, une évolution du composé SmartEVO du P ZERO Race RS, mais optimisée pour le gravel. Il combine une faible résistance au roulement et une adhérence hors pair sur sol sec et mouillé, offrant ainsi efficacité et contrôle quel que soit le terrain.

Plus de stabilité et de protection

Les nouveaux modèles H et M de la HP-Line sont équipés d’une carcasse de 120 TPI et d’une nouvelle structure ProWALL Gravel plus élaborée et plus protectrice, dérivée des pneus VTT Pirelli de dernière génération. Cette conception Tubeless Ready, avec flancs renforcés et optimisée pour les jantes larges modernes, offre davantage de stabilité de conduite ainsi qu’une protection optimale contre les crevaisons, ce qui la rend idéale pour les longues sorties de gravel sur différents types de terrains. En association avec le composé SmartEVO GR, elle améliore l’efficacité globale des deux pneus, en réduisant toujours plus la résistance au roulement et en offrant une protection accrue, sous la bande de roulement et sur les flancs.

Pirelli Cinturato Gravel H

Le nouveau Cinturato Gravel H est conçu pour les surfaces dures et compactes, avec une bande de roulement à profil bas et des rainures rapprochées qui garantissent adhérence et précision de conduite, même sur l’asphalte. Il se distingue par ses performances sur sol sec et mouillé et est également compatible avec les jantes hookless, conformément aux normes les plus récentes. Par rapport au modèle actuellement commercialisé, sa résistance aux crevaisons est améliorée de 20 % et sa résistance au roulement est réduite de 10 %.

Pirelli Cinturato Gravel M

Le nouveau Cinturato Gravel M est conçu pour les terrains mixtes, allant des surfaces compactes aux traits légèrement instables. La bande de roulement dotée de crampons de taille moyenne offre traction et contrôle sur différentes surfaces, tandis que la bande centrale compacte garantit une maniabilité incomparable. Également compatible avec des jantes hookless dernière génération, ce pneu offre une protection élevée contre les crevaisons et une adhérence constante sur sol sec et mouillé. Par rapport au modèle actuellement commercialisé, sa résistance aux crevaisons est améliorée de 7 % et sa résistance au roulement est réduite de 15 %.

Performance Line

La Performance Line s’appuie sur des technologies fiables et éprouvées, déjà utilisées dans les produits gravel Pirelli actuellement sur le marché. Chaque modèle a été repensé pour garantir des performances fiables, avec un accent particulier mis sur la durabilité, l’équilibre des caractéristiques techniques et une large disponibilité de tailles. Tous les modèles partagent le même ADN : le composé SpeedGRIP, reconnu pour sa fiabilité, et la carcasse TechWALL Gravel 60 TPI, gage de résistance et de performance. La P-Line comprend les versions suivantes : Cinturato Gravel RH, Cinturato Gravel RM, Cinturato Gravel S, Cinturato Gravel H et M.

Destinés aux cyclistes expérimentés

Les nouveaux modèles RH et RM sont destinés aux cyclistes expérimentés. Ils adoptent un profil carré et des crampons latéraux plus marqués, offrant une adhérence renforcée sur les terrains exigeants en compétition, mais pas seulement. La version RH se distingue sur les terrains roulants et les parcours mixtes alternant asphalte et sols compacts. Sa bande de roulement centrale lisse optimise la performance sur les surfaces dures, tandis que ses crampons latéraux prononcés assurent une adhérence mécanique efficace sur les portions tout-terrain et dans les virages. La version RM, qui reprend le dessin de la version RC précédente, est adaptée aux terrains variés, des plus rocheux aux légèrement instables. Ses crampons tout-terrain s’inspirent directement du savoir-faire de Pirelli en compétition de VTT XC.

Les pneus Cinturato Gravel H et M de la P-Line conservent la même apparence que les versions HP, mais sont dotés d’une carcasse de 60 TPI. La version S, conçue pour les terrains meubles, instables, voire boueux, reprend le design éprouvé du modèle actuel. Les modèles Cinturato Gravel des lignes High Performance et Performance sont d’ores et déjà disponibles en ligne et dans les meilleures boutiques de cyclisme, dans les tailles les plus courantes (40-622 et 45-622) et dans plusieurs coloris. Toutes tailles devraient être disponibles avant la fin de l’année 2025.

Le prix public conseillé est de :

HP-Line

Cinturato Gravel H – Cinturato Gravel M – Versions Black et Classic: 79,90€

P-Line

Cinturato Gravel H – M – RH – RM – Version Black : 64,90€