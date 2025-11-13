BMC dévoile le nouveau Teammachine SLR 01 VAR0. La série de cadres VAR0 se distingue par sa légèreté, sans peinture superflue.

Né d’une passion commune pour le VTT alpin, le BMC Teammachine SLR 01 VAR0 est une collaboration unique entre BMC, DT Swiss et Andermatt Tourisme. Grâce à la plateforme VAR0 de BMC, la Teammachine SLR 01 devient une toile, son cadre orné des sommets emblématiques d’Andermatt, transformant l’ingénierie de précision en pure émotion. La série de cadres VAR0 se distingue la finition carbone niveau 01 la plus légère de la gamme BMC, avec son carbone brut épuré.

Équipée des nouvelles roues à rayons carbone ARC 1100 SPLINE 38 CS de DT Swiss, ce chef-d’œuvre incarne la légèreté et la rapidité pour gravir les montagnes. Ce projet célèbre la rencontre entre innovation et esprit alpin, témoignant du savoir-faire suisse en matière de design et de performance, et de la beauté de l’ascension. Dévoilée au salon Rouleur Live de Londres, ne manquez pas de passer sur le stand DT Swiss pour admirer le vélo et rencontrer l’équipe qui l’a conçu.

Qu’est-ce que VAR0 ?