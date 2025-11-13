BMC dévoile le nouveau Teammachine SLR 01 VAR0. La série de cadres VAR0 se distingue par sa légèreté, sans peinture superflue.
BMC dévoile le nouveau Teammachine SLR 01 VAR0. La série de cadres VAR0 se distingue par sa légèreté, sans peinture superflue.
Né d’une passion commune pour le VTT alpin, le BMC Teammachine SLR 01 VAR0 est une collaboration unique entre BMC, DT Swiss et Andermatt Tourisme. Grâce à la plateforme VAR0 de BMC, la Teammachine SLR 01 devient une toile, son cadre orné des sommets emblématiques d’Andermatt, transformant l’ingénierie de précision en pure émotion. La série de cadres VAR0 se distingue la finition carbone niveau 01 la plus légère de la gamme BMC, avec son carbone brut épuré.
Équipée des nouvelles roues à rayons carbone ARC 1100 SPLINE 38 CS de DT Swiss, ce chef-d’œuvre incarne la légèreté et la rapidité pour gravir les montagnes. Ce projet célèbre la rencontre entre innovation et esprit alpin, témoignant du savoir-faire suisse en matière de design et de performance, et de la beauté de l’ascension. Dévoilée au salon Rouleur Live de Londres, ne manquez pas de passer sur le stand DT Swiss pour admirer le vélo et rencontrer l’équipe qui l’a conçu.
Qu’est-ce que VAR0 ?
En plus de traditionnelles variations de coloris, BMC propose désormais une option haut de gamme « prête à peindre » appelée VAR0, le « 0 » signifiant qu’il n’y a pas de coloris. La « Variation Zéro » est le point de départ de votre projet spécial.
Niveau de qualité carbone 01
Couche de vernis PU ultra-légère
Surface prête à peindre
Prêt à rouler dès sa sortie de la boîte
Disponible dans le monde entier auprès des revendeurs BMC
Ce qui rend le VAR0 unique :
Livré sur les plateformes competition BMC les plus avancées : Teammachine R, Fourstroke R et Teammachine SLR 01.
0 = Pas de coloris : VAR0 signifie « Variation 0 » – carbone brut, sans peinture superflue.
Finition la plus légère : la couche transparente minimale en vernis PU permet d’économiser des grammes tout en préservant l’esthétique.
Irrégularités de surface : la texture naturelle du carbone reste visible – un gage d’authenticité et de performance.
Avant de peindre :
Prêt à peindre : il n’est pas nécessaire de poncer en profondeur – une légère abrasion du vernis suffit.
Couche de base protectrice : la couche de vernis PU existante protège le cadre et favorise l’adhérence de la peinture.
Décalcomanies BMC : Appliquées sur la couche transparente de vernis, elles sont faciles à retirer et à remplacer.
Note sur la garantie : Le cadre sera couvert par la garantie BMC mais pas la peinture personnalisée.