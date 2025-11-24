Gobik vient de dévoiler la veste Superarmour, conçue pour les basses et très basses températures (de -8 °C à +7 °C).

Gobik présente la veste Superarmour, l’expression la plus aboutie de la performance hivernale de la marque. Issue de la collection UNITY de Cold26, cette veste incarne une protection absolue et une respirabilité exceptionnelle ; elle allie une protection maximale à une légèreté surprenante. Testée et approuvée au niveau WorldTour par les INEOS Grenadiers, elle est conçue pour les cyclistes qui affrontent l’hiver sans compromis, où chaque kilomètre exige concentration, précision et une confiance absolue en leur équipement.

La Superarmour associe deux matériaux d’exception en parfaite harmonie. Sa couche extérieure est dotée de la membrane eVent® DVstorm™, une structure entièrement étanche qui forme une barrière complète contre la pluie et le vent tout en conservant une respirabilité remarquable. L’humidité intérieure s’évacue librement, garantissant un confort thermique optimal, même lors d’efforts soutenus. À l’intérieur, l’isolation Polartec® Alpha® agit comme une couche vivante qui accompagne les mouvements du cycliste. Initialement conçu pour les forces spéciales américaines, ce matériau apporte la précision militaire au cyclisme de performance. Sa structure en fibres ouvertes permet une ventilation constante, maintenant une chaleur stable tout en évacuant rapidement l’excès d’humidité. Le résultat ? Une veste aussi vivante que la route elle-même.

Prête à affronter les conditions les plus froides

Chaque détail technique a été pensé dans les moindres détails. La fermeture éclair YKK Vislon® AquaGuard® assure une protection totale contre l’eau, renforcée par un rabat anti-tempête magnétique qui élimine les irritations et améliore le confort. Le col montant double couche protège l’une des zones les plus exposées du corps, tandis que les poignets zippés offrent un ajustement sûr et adaptable. Deux fermetures éclair discrètes à l’arrière permettent d’accéder facilement aux poches intérieures en filet, même avec des gants. La visibilité dans l’obscurité ou par luminosité changeante est optimisée par des éléments réfléchissants stratégiquement placés sur la veste.

Conçue pour les basses et très basses températures (de -8 °C à +7 °C), la Superarmour excelle dans les conditions les plus froides, humides et venteuses. Son système double couche avancé assure une chaleur constante, une respirabilité contrôlée et une sensation de légèreté remarquable.

Spécifications techniques :