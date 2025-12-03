Nouveau partenaire de la NSN Cycling Team, Scott fera son retour sur le circuit UCI WorldTour en 2026.

Scott et l’équipe cycliste NSN annoncent aujourd’hui un accord de sponsoring pluriannuel. La marque suisse équipera l’équipe de vélos haut de gamme, éprouvés en compétition, marquant ainsi le retour de Scott sur le circuit UCI WorldTour. L’équipe espagnole, qui possède une licence suisse, partage non seulement la même nationalité que Scott, mais aussi un engagement commun envers l’innovation, le développement et le dépassement des limites du possible dans le cyclisme. L’équipe cycliste NSN utilisera le Foil RC, un vélo ayant remporté de nombreux succès sur le WorldTour, et le Plasma RC TT, ainsi que des composants Syncros.

Pascal Ducrot, co-PDG de Scott :

« C’est un privilège de soutenir l’équipe cycliste NSN et son ensemble d’athlètes, de membres du personnel et de sponsors unis par leur ambition et leur quête d’excellence. Forts de notre longue tradition en compétition, nous célébrons le retour de Scott sur le circuit UCI WorldTour avec l’équipe, où nos produits de classe mondiale aideront ces athlètes talentueux à briller sur les plus grandes scènes du cyclisme. »

« De la signature de Biniam Girmay, vainqueur du maillot vert, à l’implication de NSN, cofondée par Andrés Iniesta, l’équipe cycliste NSN, à l’instar de SCOTT, repose sur l’excellence sportive. Chez Scott, nous considérons notre marque et nos produits comme des catalyseurs, et nous sommes fiers de contribuer à la mission de l’équipe : inspirer des millions de personnes grâce au cyclisme. »

Kjell Carlström, directeur général de l’équipe NSN :

« Ce partenariat avec SCOTT représente une étape importante pour l’équipe cycliste NSN. Nous nous associons à une marque qui partage notre quête de performance de haut niveau et qui est animée par l’innovation et l’amélioration continue. L’engagement constant de SCOTT à repousser les limites du design, de l’aérodynamisme et de la technologie fait écho à nos propres ambitions sur la route. Nous sommes fiers d’entamer cette aventure avec SCOTT à l’aube d’une saison qui s’annonce passionnante pour l’équipe. »