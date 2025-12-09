Un nouveau fabricant de vélos chinois va équiper une équipe européenne : Quick Pro devient partenaire d’Euskaltel-Euskadi.

Après une saison sur des vélos Mendiz, la Fondation Euskadi annonce officiellement son partenariat stratégique avec la marque de vélos Quick Pro, à travers lequel l’équipe professionnelle Euskaltel-Euskadi et son équipe de développement U23, Euskadi Fundazioa, concourront à partir de la saison 2026 sur des modèles produits par le fabricant asiatique. Cet accord marque l’entrée de Quick Pro dans l’élite du cyclisme professionnel international, aux côtés d’une équipe célèbre pour son emblématique maillot orange. Après XDS Astana (équipé par la marque X-LAB), Quick Pro devient le deuxième fabricant chinois partenaire d’une équipe professionnelle en Europe.

🚲 Basque tradition meets China’s high tech. 🤝 Euskaltel-Euskadi and Euskadi Fundazioa taldea welcome QuickPro Bicycles as official bike supplier for the next season. 📲 https://t.co/GapxqxXsvg pic.twitter.com/mqlsVKudeN — Euskaltel Euskadi Team (@euskaltelteam) December 9, 2025

Trois modèles à disposition

Ce sera la première fois que la marque fournira des vélos à une équipe UCI ProTeam participant à des compétitions de très haut niveau, notamment des courses du calendrier WorldTour. Grâce à ce partenariat, Euskaltel-Euskadi bénéficiera des modèles Quick Pro AR One (aérodynamique), Quick Pro ER One (grimpeur) et Quick Pro TT One (contre-la-montre) – des vélos conçus pour offrir des performances optimales dans les conditions les plus exigeantes.

Pour Quick Pro, cet accord marque une étape importante de son expansion internationale et lui offre l’opportunité de valider ses conceptions dans l’environnement rigoureux du cyclisme de compétition. La marque a connu une croissance rapide grâce à son engagement envers l’ingénierie de pointe, l’intégration de matériaux de dernière génération et le développement de solutions aérodynamiques testées dans son propre centre technologique. Ce partenariat comprend une collaboration en matière de développement technologique, de validation de prototypes et d’optimisation du matériel, dans le but d’améliorer les performances sportives et de poursuivre la construction d’un projet solide et innovant qui fait référence au sein du peloton professionnel mondial.