À l’occasion du lancement de la saison 2026, Lapierre présente le nouveau vélo Xelius DRS du Team Picnic PostNL.

Après une première saison marquée par une 4ème place au classement général du Tour de France, Lapierre et l’équipe Picnic PostNL poursuivent leur partenariat, réaffirmant leurs ambitions d’exceller au plus haut niveau du cyclisme sur route international, tant chez les femmes que chez les hommes. Pour 2026, le Xelius DRS continue d’incarner la philosophie de performance sans compromis de Lapierre sur la route. Développé pour répondre aux exigences des courses WorldTour, il associe aérodynamisme, efficacité et polyvalence, le rendant adapté à tous les profils de course, des étapes rapides et plates aux parcours

vallonnés et montagneux les plus exigeants.

Testé et approuvé au plus haut niveau de la compétition, le Xelius DRS offre des performances élevées pour rivaliser avec les meilleurs sur le circuit mondial. Pour la saison 2026, le Xelius DRS Team Picnic PostNL arbore une nouvelle palette de couleurs exclusive développée spécifiquement pour l’équipe Picnic PostNL. Le nouveau vernis Silver Flake, agrémenté d’un subtil effet pailleté, confère au vélo une apparence distinctive et moderne, tout en laissant apparaître la structure carbone du cadre selon l’angle de la lumière.

Plus léger et plus réactif

En parallèle de ce nouveau design, le Xelius DRS bénéficie d’évolutions ciblées pour améliorer ses performances. La collaboration étroite entre les équipes R&D de Lapierre et le département performance de l’équipe Picnic PostNL a permis d’optimiser le kit cadre grâce à une nouvelle stratification carbone. La construction UD Factory Lab permet d’alléger encore plus le vélo tout en améliorant ses qualités et sa réactivité. La fourche a également été repensée pour la vitesse et l’aérodynamisme, offrant un rendement maximal sur tous les terrains.

Avec le nouveau vélo Xelius DRS Team, Lapierre renforce son ambition de rivaliser au plus haut niveau du WorldTour aux côtés de l’équipe Picnic PostNL, grâce à un vélo conçu sans compromis sur la performance, la précision et les exigences du cyclisme d’élite. Le Xelius DRS team s’inscrit dans une approche tournée vers la performance.