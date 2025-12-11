Après des débuts fracassants en juin dernier sur le Critérium du Dauphiné, Factor Bikes vient de dévoiler One, son modèle à la pointe de l’aérodynamisme.

Le Factor One n’est pas une révolution sortie de nulle part, il est l’aboutissement de plusieurs années de travail. Du Hanzo Track, détenteur du record olympique, à l’Ostro Vam, chaque projet a enrichi le savoir-faire du fabricant britannique. Factor a acquis une compréhension approfondie des formes et des volumes, en combinant simulation numérique des fluides, soufflerie et expérience du terrain. Lorsque l’UCI a assoupli certains critères de conception, la marque était prête. Lors de sa première apparition publique, à l’improviste, sous forme de prototype, le modèle One a remporté une étape du Critérium du Dauphiné.

Aérodynamisme extrême

L’équipe R&D Factor a déjà exploré cette voie. Les recherches et le développement menés sur le vélo de piste Hanzo, qui a permis de battre le record olympique, ont montré comment le flux d’air se « déborde » du pneu avant et perturbe tout ce qui se trouve derrière. Un projet interne de test de vélos de route leur a appris que, libérées des contraintes traditionnelles de la fourche, les performances pouvaient considérablement être améliorées. L’Ostro Vam a prouvé qu’il était possible d’allier vitesse aérodynamique, légèreté et maniabilité stable et réactive.

Les projets étaient bien plus que de simples produits : c’étaient des missions de reconnaissance. Chacun a révélé les faiblesses des conceptions existantes et nous a fourni les outils pour les corriger. Lorsque l’UCI a modifié la réglementation, Factor avait l’expérience, les capacités de production et la volonté d’aller plus loin que quiconque. Le One ne se contenterait pas d’égaler la vitesse de l’Ostro Vam, il devait la surpasser. Cela impliquait non seulement d’affiner les formes existantes, mais aussi de les repenser entièrement pour les améliorer.

Géométrie moderne optimisée

L’aérodynamisme ne représentait que la moitié du travail. La position du cycliste moderne a évolué : cintres plus étroits, selles plus avancées, manivelles plus courtes, autant d’éléments qui déplacent le poids du cycliste vers l’avant. Sans une géométrie soigneusement étudiée, l’équilibre du vélo peut être compromis, augmentant ainsi le risque de chute. La géométrie du One a été conçue pour s’adapter à ces positions WorldTour sans aucun compromis.

En découplant la fixation du cintre de l’axe de direction, Factor offre aux cyclistes la position la plus allongée possible sans recourir à des potences instables et trop longues. Le fabricant a ajusté la hauteur du boîtier de pédalier pour compenser le centre de gravité plus haut dû aux manivelles plus courtes et aux pneus plus larges, préservant ainsi la stabilité et l’équilibre du poids avant/arrière. Même dans les plus petites tailles, le One conserve une géométrie de direction identique à celle des plus grands cadres, une rareté sur les vélos de route haute performance.

Utilisation avancée de la CFD

Les progrès de la dynamique des fluides numérique (CFD) ont permis d’obtenir des informations inédites sur l’écoulement de l’air, permettant d’itérer des centaines de prototypes virtuels avant même d’entrer dans une soufflerie. Non seulement l’outil est efficace, mais Factor dispose de l’expérience nécessaire pour l’interpréter et le maîtriser. Leur équipe de développement a mis à profit ses années d’expérience et les enseignements tirés de son travail pour comprendre et interpréter les résultats.

Chaque décision a été testée, affinée et validée, aussi bien en simulation qu’en conditions réelles. Mais il ne s’agit pas seulement de fendre l’air. L’évolution de la position du cycliste moderne a été étudiée. Il est désormais positionné plus en avant sur le vélo, avec une selle plus avancée, des manivelles plus courtes, un guidon plus étroit et une position plus allongée. L’UCI a réagi à ces tendances en élaborant de nouvelles règles, et le One est conçu pour les intégrer, plaçant le cycliste dans une position optimale pour sa performance, tout en conservant un équilibre et un centre de gravité parfaits.

Maîtriser le flux d’air

Les essais en soufflerie ont confirmé les résultats des simulations CFD : le système de fourche à baïonnette associé au carénage « menton » offre la traînée la plus faible et la stabilité aérodynamique la plus remarquable, conservant son avantage au-delà de 15°, point faible de la concurrence. La conception de l’avant du One ne se contente pas de fendre l’air. Elle oriente son flux, assurant ainsi une meilleure fluidité sur l’ensemble du système.

Ce design contrôle le flux d’air à l’avant et maintient un avantage aérodynamique important, même par vent latéral. Les modifications réglementaires de l’UCI ont permis à Factor de s’affranchir des contraintes dimensionnelles des boîtes de fourche traditionnelles. La marque a exploité cette liberté pour concevoir une fourche large avec un carénage « menton », une structure avancée qui gère la traînée résiduelle créée lorsque le flux d’air se détache du pneu avant et de la zone du té de fourche.

Crédit photos : Factor