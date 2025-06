Jake Stewart (Israel – Premier Tech) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025. Dans le final, les trois derniers rescapés de l’échappée, Benjamin Thomas (Cofidis), Jordan Labrosse (Décathlon AG2R La Mondiale) et Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), font de la résistance, mais sont repris à deux kilomètres de la ligne. C’est Jake Stewart qui s’impose au sprint à Mâcon. Il devance Axel Laurance (Ineos Grenadiers) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Victime d’une chute sans gravité dans le dernier kilomètre, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conserve le maillot jaune.

