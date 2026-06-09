La formation Visma | Lease a Bike a remporté, ce mardi, la 3ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Au terme de ce contre-la-montre par équipe de 28,4 km autour de Perreux, l’équipe néerlandaise a réalisé le meilleur temps en 32:52″, à près de 52 km/h de moyenne. La formation a pourant perdu Wout van Aert après moins de neuf minutes de course et Ben Tulett quelques instants plus tard sur crevaison.

🚴‍♂️ #TourAuvergneRhoneAlpes | 😳 Wout van Aert en difficulté ! Ça ne va pas fort pour le coureur de la Visma… 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/abXFNLSpxY — francetvsport (@francetvsport) June 9, 2026

Bien lancé par Jorgen Nodhagen dans la montée finale, Matteo Jorgenson a fini fort, en repoussant le duo de leader de la Netcompany Ineos (Kévin Vauquelin et Oscar Onley) à 09″. Après un très bon CLM de son équipe EF Education-EasyPost, qui se classe 3ème à 29″, Alex Baudin conserve son maillot jaune de leader. Le Savoyard compte désormais 12″ d’avance sur Kévin Vauquelin et Oscar Onley. La Décathlon CMA CGM de Paul Seixas prend la 6ème place de l’étape à 45″.

LA VISMA-LEASE BIKE S’IMPOSE ! L’équipe néerlandaise remporte l’étape 3 du #TourAuvergneRhôneAlpes Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/gb1U1LmQA6 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 9, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Visma | Lease a Bike Netcompany Ineos EF Education-EasyPost

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