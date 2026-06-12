Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. En début de course, une échappée fleuve de près de 60 coureurs se forme en tête de course. Le groupe creuse l’écart sur le peloton et aborde la montée finale de Crest-Voland (5.9km à 7.5%) avec plus de quatre minutes d’avance. La formation Red Bull Bora-Hansgrohe est présente en surnombre à l’avant avec Luke Tuckwell et Maxim Van Gils, seulement accompagnés par Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

L’ACCÉLÉRATION DE PAUL SEIXAS ! Juan Ayuso est distancé ! Le #TourAuvergneRhôneAlpes est à suivre sur Eurosport via HBO Max pic.twitter.com/WS1FHSjsCZ — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 12, 2026

Le Norvégien lance le sprint mais se fait déborder par Maxim Van Gils, qui s’impose au sprint au sommet de Crest-Voland. Luke Tuckwell prend la 3ème place de l’étape et s’empare du maillot jaune de leader. Dans le groupe des favoris, Paul Seixas (Décathlo, CMA CGM) a accéléré au train dans la montée finale. Seul Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) est parvenu à garder la roue du Français. Tuckwell endosse le maillot jaune, 1:12″ devant Bruno Armirail (Visma | Lease a Bike) avant l’arrivée au sommet du Grand Colombier ce samedi.

LE PLUS FORT C’EST VAN GILS ! Journée parfaite pour la Red Bull – BORA – hansgrohe avec Luke Tuckwell qui prend le maillot jaune après la 6e étape. Le #TourAuvergneRhôneAlpes est à suivre sur Eurosport via HBO Max pic.twitter.com/jZ2gOxmxAI — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 12, 2026

Le classement de la 6ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Maxim Van Gils Tobias Halland Johannessen Luke Tuckwell

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