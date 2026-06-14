Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 8ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dans la descente du Col du Pré, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) est distancé du peloton. Le Français souffre des bras suite à sa chute et finit par abandonner la course.  Dans la dernière ascension du jour, le Plateau de Solaison – Brison (11.5km à 8.9%), Isaac Del Toro passe à l’offensive dès le pied et personne n’est en mesure de suivre le champion du Mexique.

Déjà vainqueur au sommet du Grand Colombier, Del Toro récidive au sommet du Plateau de Solaison de remporte le classement général du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Sur la ligne, il devance Juan Ayuso (Lidl-Trek) et Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). 8ème de cette dernière étape, Luke Tuckewell (Red Bull Bora-Hansgrohe) descend à la deuxième place du classement général. Juan Ayuso complète le podium final.

Le classement de la 8ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

  1. Isaac Del Toro
  2. Juan Ayuso
  3. Tobias Halland Johannessen

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Crédit : ASO