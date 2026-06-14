Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 8ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dans la descente du Col du Pré, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) est distancé du peloton. Le Français souffre des bras suite à sa chute et finit par abandonner la course. Dans la dernière ascension du jour, le Plateau de Solaison – Brison (11.5km à 8.9%), Isaac Del Toro passe à l’offensive dès le pied et personne n’est en mesure de suivre le champion du Mexique.

🇲🇽 Isaac Del Toro passe à l’attaque et reprend le duo de tête ! Isaac Del Toro launches his attack and catches the leading duo! 🚀#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/UmxvqY0g75 — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

Déjà vainqueur au sommet du Grand Colombier, Del Toro récidive au sommet du Plateau de Solaison de remporte le classement général du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Sur la ligne, il devance Juan Ayuso (Lidl-Trek) et Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). 8ème de cette dernière étape, Luke Tuckewell (Red Bull Bora-Hansgrohe) descend à la deuxième place du classement général. Juan Ayuso complète le podium final.

LE PATRON, C’EST DEL TORO ! Le Mexicain de 22 ans s’adjuge la dernière étape et remporte le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! 👑 Suivez le meilleur du cyclisme sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/af2jkNLHfc — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 14, 2026

Le classement de la 8ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Isaac Del Toro Juan Ayuso Tobias Halland Johannessen

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