Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. En début d’étape, la course est neutralisée dans la descente de la Côte de Saint-Maurice-de-Rotherens en raison des graviers présents sur la route. Quelques instants après la reprise de la course, Paul Seixas chute. Le Français reste quelques minutes au sol, avant de repartir. Attendu par Stefan Bissegger et Dan Hoole, le maillot blanc navigue à trois minutes du groupe maillot jaune. Attendus par ses coéquipiers, Seixas réussit à réintégrer le peloton à 36 kilomètres de l’arrivée, alors que la formation Lidl-Trek avait fait relever Quinn Simmons dans l’échappée pour rouler en tête de peloton.

🚴‍♂️ #TourAuvergneRhoneAlpes | 🇫🇷 Après une chute en début de course, Paul Seixas retrouve sa place dans le groupe maillot jaune. 📺 Suivez le direct : https://t.co/u5oLmMAGhb pic.twitter.com/qVy4iCQ7fm — francetvsport (@francetvsport) June 13, 2026

Dès les premiers hectomètres de l’ascension finale du Grand Colombier (8,5 km à 10,1%), Paul Seixas ou encore le maillot jaune Luke Tuckwell (Red Bull Bora-Hansgrohe) sont distancés. Juan Ayuso (Lidl-Trek) attaque et s’isole en tête de course avant d’être rejoint par Isaac Del Toro, à moins de 2 kilomètres de l’arrivée. Le champion du Mexique passe tout de suite à l’offensive et distance Ayuso. Isaac Del Toro s’impose au sommet du Grand Colombier devant Juan Ayuso, +24″, et Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), +38″. Paul Seixas parvient à prendre la 7ème place à 1:21″. 11ème de l’étape à 2:33″, Luke Tuckwell conserve le maillot jaune, 42″ devant Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) et 49″ devant Del Toro. Seixas est désormais 6ème du général à 1:54″.

🚴‍♂️ #TourAuvergneRhoneAlpes | 🇲🇽 Isaac Del Toro remporte cette 7e étape après un finish énorme où il a déposé tout le monde ! Le Mexicain s’empare de la 2e place du classement général. 📺 Suivez le direct : https://t.co/u5oLmMAGhb pic.twitter.com/NJRpit63vH — francetvsport (@francetvsport) June 13, 2026

Le classement de la 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Isaac Del Toro Juan Ayuso Tobias Halland Johannessen

Results powered by FirstCycling.com