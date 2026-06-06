Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes s’élance ce dimanche. Paul Seixas, Isaac Del Toro, Juan Ayuso,… Voici le parcours et les favoris.
La 78ème édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau nom du Critérium du Dauphiné, a lieu du 7 au 14 juin. Créée en 1947, la course pas étapes est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. À trois semaines du Tour de France, beaucoup de prétendants à un bon classement général se donnent rendez-vous sur cette épreuve pour préparer la Grande Boucle. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté le classement général devant Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe), soit le même classement que sur la Grande Boucle quelques semaines plus tard. Cette année, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Juan Ayuso (Lidl-Trek) seront au départ.
Le palmarès du Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Le parcours du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
1ère étape : Vizille -> Saint-Ismier (146.2 km)
2ème étape : Saint-Martin-le-Vinoux -> Le Puy-en-Velay (234.3 km)
3ème étape (CLM par équipe) : Saint-Martin-le-Vinoux -> Le Puy-en-Velay (28.4 km)
4ème étape : Le Puy-en-Velay -> Montrond-les-Bains (167.4 km)
5ème étape : Saint-Chamond -> Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes (195.8 km)
6ème étape : Saint-Vulbas -> Crest-Voland (182.3 km)
7ème étape : La Bridoire -> Grand Colombier (133.6 km)
8ème étape : Beaufort -> Plateau de Solaison (120.1 km)
Les favoris du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆☆
Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆
Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆☆
Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆☆☆
Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ☆☆
Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) ☆☆
Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆
Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ☆
Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ☆
Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) ☆
Oscar Onley (Netcompany Ineos) ☆
Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ☆
Luke Plapp (Jayco-AlUla) ☆
La startlist du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Data powered by FirstCycling.com
Comment suivre le Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 à la TV ?
Le Tour Aurvergne-Rhône-Alpes 2026 sera diffusé en dircet sur France 3 et Eurosport.