Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes s’élance ce dimanche. Paul Seixas, Isaac Del Toro, Juan Ayuso,… Voici le parcours et les favoris.

La 78ème édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau nom du Critérium du Dauphiné, a lieu du 7 au 14 juin. Créée en 1947, la course pas étapes est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. À trois semaines du Tour de France, beaucoup de prétendants à un bon classement général se donnent rendez-vous sur cette épreuve pour préparer la Grande Boucle. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté le classement général devant Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe), soit le même classement que sur la Grande Boucle quelques semaines plus tard. Cette année, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Juan Ayuso (Lidl-Trek) seront au départ.

Le palmarès du Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

1ère étape : Vizille -> Saint-Ismier (146.2 km)

2ème étape : Saint-Martin-le-Vinoux -> Le Puy-en-Velay (234.3 km)

3ème étape (CLM par équipe) : Saint-Martin-le-Vinoux -> Le Puy-en-Velay (28.4 km)

4ème étape : Le Puy-en-Velay -> Montrond-les-Bains (167.4 km)

5ème étape : Saint-Chamond -> Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes (195.8 km)

6ème étape : Saint-Vulbas -> Crest-Voland (182.3 km)

7ème étape : La Bridoire -> Grand Colombier (133.6 km)

8ème étape : Beaufort -> Plateau de Solaison (120.1 km)

Les favoris du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆☆





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆





Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆☆













Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆☆☆





Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ☆☆





Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) ☆☆





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆





Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ☆





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ☆





Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) ☆





Oscar Onley (Netcompany Ineos) ☆





Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ☆





Luke Plapp (Jayco-AlUla) ☆





La startlist du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

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Comment suivre le Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 à la TV ?

Le Tour Aurvergne-Rhône-Alpes 2026 sera diffusé en dircet sur France 3 et Eurosport.