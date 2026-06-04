Après un stage de trois semaines en Sierra Nevada, Paul Seixas vise la victoire sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Après avoir remporté le Tour du Pays-Basque et mis fin à la disette française sur les courses par étapes World Tour, Paul Seixas parviendra-t-il à remporter le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ? Une chose est sûre, le Français fait figure de favori. Après un stage de trois semaines en Sierra Nevada avec son équipe Décathlon CMA CGM pour préparer le Tour de France, le Lyonnais prendra la départ du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui s’élance ce dimanche 7 juin. L’an dernier, Seixas avait pris la 8ème place du classement général. Cette année, il vise la victoire. Il devra battre Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Juan Ayuso (Lidl-Trek) pour succèder à Christophe Moreau, dernier Français vainqueur de l’épreuve, c’était en 2007.

Paul Seixas :

« J’aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beacoup d’ambitions après trois semaines de préparation en altitude. Cette semaine sera importante pour moi car je vais pouvoir comparer mes sensations, notamment en terme de récupération, à celles de l’année dernière, quand j’avais terminé 8ème de la course. Sur des routes que je connais très bien, celles de ma région, je vais viser la victoire et approfondir encore les repères qu’on a mis en place depuis le début de l’année avec toute l’équipe en vue du Tour de France ».