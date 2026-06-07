Alex Baudin (EF Education-EasyPost) a remporté, ce dimanche, la 1ère étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, Alex Baudin se défait de ses concurrents dans la dernière ascension du jour, la Côte de Rousset (8.3km à 7.6). Le Savoyard réalise un numéro et creuse l’écart sur le groupe des favoris. Il bascule dans la descente avec plus d’une nimute d’avance.

🏁 20km

⛰️ Côte de Rousset (cat. 1) ⛰️ 1️⃣ 🇫🇷 Alex Baudin, 10pts

2️⃣ 🇺🇸 kevin vermaerke, 8pts

3️⃣ 🇲🇽 Isaac Del Toro, 6pts

4️⃣ 🇫🇷 Léo Bisiaux, 4pts

5️⃣ 🇫🇷 Paul Seixas, 2pts

6️⃣ 🇪🇸 Juan Ayuso, 1pt 🔵⚪️ Avec 14 points, Alex Baudin prend la tête du classement du meilleur grimpeur. Alex… pic.twitter.com/63js4RSHsv — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 7, 2026

Alex Baudin s’impose en solitaire à Saint-Ismier et s’empare du premier maillor jaune de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Il devance Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) et Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM). À 25 ans, Baudin décroche sa troisième victoire chez les professionnels, la première en World Tour. Dans le final, un petir groupe s’est détaché avec la présence des deux leaders de la Netcmpany Ineos (Kévin Vauquelin et Oscar Onley), et prend douze secondes aux principaux favoris de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

Alex Baudin 🇫🇷 s’impose sur la 1ère étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et ouvre son compteur en World Tour ! #LesRP #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/ytMkKg54wI — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 7, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Alex Baudin Ramses Debruyne Léo Bisiaux

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