Anthon Charmig (Uno-X Mobility) a remporté, ce lundi, la 2ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Sur le parcours vallonné de 234,3 km entre Saint-Martin-le-Vinoux et Le Puy-en-Velay, le peloton laisse filer une belle échappée de dix coureurs, qui vont se disputer la victoire. Dans la dernière ascension du jour, Anthon Charmig accélère et s’isole en tête de course. Le Danois creuse l’écart dans la descente et s’impose en solitaire au Puy-en-Velay. Il devance le Français Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) et Vlad Van Mechelen (Bahrain – Victorious). À 28 ans, Charmig décroche sa deuxième victoire chez les professionnels. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) conserve le maillot jaune de leader.

🚴‍♂️ #TourAuvergneRhoneAlpes | 🔥Anthon Charmig s’impose au Puy-en-Velay! 🇩🇰 Le coureur danois de l’équipe Uno-X Mobility signe le plus beau succès de sa carrière 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/j5Fi3T6cgf — francetvsport (@francetvsport) June 8, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Anthon Charmig Henri-François Renard-Haquin Vlad Van Mechelen

Results powered by FirstCycling.com