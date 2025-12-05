Q36.5 dévoile son nouveau système chaussure-pédale : plus d’efficacité, de confort, d’aérodynamisme et de contrôle.

Q36.5, en collaboration avec SRM, présente son nouveau système chaussure-pédale. Cette solution innovante associe la pédale X-Power Direct de SRM à la chaussure Unique Pro 4.0 de Q36.5, conçues pour fonctionner en parfaite synergie. L’objectif est d’améliorer l’efficacité du pédalage et le transfert de puissance en réduisant la stack height de 6 mm par rapport aux systèmes traditionnels. Le résultat est une poussée plus directe, une position plus aérodynamique et un meilleur contrôle du vélo, avec une stabilité accrue, notamment avec des manivelles courtes et en descente. Le design innovant augmente également la surface de contact entre la chaussure et la pédale, rendant la transmission de la force plus homogène et le pédalage plus fluide.

La pédale

La pédale SRM X-Power Direct est fabriquée en aluminium moulé sous pression puis anodisé. Elle pèse 311 grammes la paire, cales et vis incluses. Son innovation majeure réside dans sa géométrie : le mécanisme d’enclenchement de la cale a été reculé et déplacé derrière le point de contact chaussure-pédale. Cela permet de réduire de 6 mm la distance entre la semelle de la chaussure et le centre de l’axe de la pédale, améliorant l’efficacité biomécanique et augmentant la surface d’appui (1 653 mm²), avec des avantages en termes de stabilité et de transmission de puissance. Ce système requiert une cale spécifique nécessitant un trou supplémentaire dans la semelle de la chaussure, actuellement présent uniquement sur les chaussures Unique Pro de Q36.5.

La chaussure

La Unique Pro 4.0 de Q36.5, conçue pour être utilisée en toutes saisons, conserve les caractéristiques distinctives de la marque (thermorégulation, confort supérieur et ajustement précis) tout en introduisant une innovation technologique : une semelle en fibre de carbone fabriquée à la main, la plus fine au monde, actuellement en cours de brevet. Elle est également dotée d’une zone métatarsienne plus large, qui optimise l’ajustement et améliore encore le confort. La Unique Pro 4.0 offre un transfert de puissance optimisé grâce à un stack height réduit à seulement 4,4 mm, ce qui contribue à une plus grande efficacité de pédalage.

En combinaison avec la nouvelle pédale SRM, pour laquelle Q36.5 est la première marque au monde à proposer une compatibilité, le stack height total est abaissé à 11,9 mm, donc inférieur à la moyenne*, rapprochant encore davantage le pied de l’axe de la pédale. Le résultat est une poussée plus directe, un pédalage plus naturel et un niveau d’efficacité jusqu’alors impossible à atteindre avec les systèmes traditionnels.

*Stack height moyen de référence : 17,8 mm

Les avantages du système

La réduction de la stack height rapproche le pied de l’axe de rotation de la pédale, diminuant ainsi la distance entre la semelle de la chaussure et le centre de mouvement. Cet ajustement augmente l’efficacité biomécanique, rendant le pédalage plus fluide et plus stable, avec des avantages dans les phases de forte application de force ainsi que dans l’utilisation de manivelles courtes. L’intégration entre la chaussure et la pédale permet également une répartition plus homogène des pressions, en exploitant toute la surface de contact et en permettant d’appuyer avec toute la plante du pied, réduisant ainsi les points morts du pédalage et garantissant une transmission de puissance continue.

Du point de vue postural, l’abaissement du centre de gravité optimise l’équilibre et favorise une position plus aérodynamique de l’athlète, améliorant aussi l’alignement des membres supérieurs et la gestion du pédalage même sous effort. Le système chaussure–pédale SRM x Q36.5 est disponible en ligne sur le site de la marque, q36-5.com, dans le Q36.5 Flagship Store de Zurich, ainsi que chez des revendeurs exclusifs.

Prix de vente conseillé :