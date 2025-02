Les trois équipes de la Fondation Euskadi, dont la mythique Euskatel-Euskadi, roulent sur des vélos Mendiz depuis le début de la saison.

Après 30 ans avec Orbea, la Fondation Euskadi, dont fait partie l’équipe historique Euskaltel-Euskadi, roule sur les vélos Mendiz depuis le début de la saison 2025. Ce partenariat est le moyen d’exporter l’histoire d’Eusebio Vélez de Mendizabal et ses vélos au-delà du Pays Basque, au-delà des frontières, sur les plus grandes courses du monde. À la conquête de victoires et de maillots distinctifs, les trois équipes de la Fondation Euskadi, à savoir la Euskaltel-Euskadi (Pro Team Masculine), la Laboral Kutxa (Pro Team Féminine) et la Euskadi Taldea (équipe de développement de la Fondation) rouleront sur les vélos Mendiz F8 SL et F12 selon les profils des courses.

Mendiz est la marque d’Eusebio Vélez de Mendizábal, cycliste professionnel des années 1960 au sein des équipes KAS et Fagor. Il compte de nombreuses victoires sur des courses d’un jour, mais c’est un coureur de Grands Tours et monte plusieurs fois sur le podium général de la Vuelta, du Giro et du Tour de France. Fabricant de vélos depuis 1984 au siège de Júndiz à Vitoria Gasteiz en plein cœur du Pays Basque, Mendiz a pour objectif ultime de créer des produits de haute qualité avec des conceptions poussées, s’adressant à un public de sportifs de niveau intermédiaire à professionnel. Depuis quelques années, grâce à son expérience et à la qualité de ses produits, la marque entre dans une stratégie d’internationalisation, tout en conservant les valeurs fondamentales de cette aventure et entreprise familiale.

Mendiz F12 et F8 SL

Pour la nouvelle saison, les coureurs auront le choix entre les deux vélos de route les plus performants de la marque, selon le type d’étape. Le F12 pour les formats rapides, c’est un superbike de puncheurs et puis le F8 SL – pour Super Light – pour les étapes de montagne. Fort de son système de personnalisation Only for you, la marque a créé une déco spécique, qui reprend les célèbres couleurs de la fondation. Côté montage, les vélos seront équipés des groupes SHIMANO Dura-Ace Di2 et pédaliers ROTOR Aldhu, des composants et roues DEDA montées avec les pneus VITTORIA Corsa Pro et posés sur les SELLE ITALIA Novus.

Le F8 SL est le vélo de montagne par excellence, léger et réactif pour attaquer dans les longues ascensions tout en conservant une grande maniabilité dans les descentes sinueuses. Le F12 a été conçu pour les coureurs les plus exigeants, à la recherche d’une harmonie entre vitesse et performance sur les étapes plates ou vallonnées.

José Luis Gutierrez, Directeur général Mendiz :

« Mendiz poursuit son développement au-delà des frontières espagnoles et dans le monde des compétitions cyclistes de haut niveau en s’associant à la Fondation Euskadi. Les trois équipes qu’elle représente, dont la fameuse Euskaltel-Euskadi, sont des équipes de prestige, historiques, qui nourrissent de grandes ambitions. Accompagnée des féminines avec Laboral Kutxa et des jeunes avec l’Euskadi Taldea, c’est toute une approche globale que nous soutenons et que nous portons comme une véritable philosophie d’équipe. »