Les collections ASSOS EQUIPE R et DYORA R, pour hommes et femmes, présentent de nouvelles couleurs audacieuses pour les cuissards et maillots.

Conçues pour les cyclistes axés sur la performance, ASSOS présente EQUIPE R et DYORA R. Les dernières collections pour hommes et femmes comblent le fossé entre l’excellence technique et l’esthétique lifestyle à un prix accessible. Les cuissards à bretelles EQUIPE R et DYORA R sont à l’avant-garde des collections, intégrant les principales caractéristiques du cuissard haut de gamme EQUIPE RS S11 d’ASSOS. Après plus de 10 ans, les cuissards à bretelles emblématiques d’ASSOS sont à nouveau disponibles dans de nouvelles couleurs audacieuses, rompant avec les itérations noires classiques de la marque. La construction avancée, avec des grips en silicone minimalistes et des textiles Type.911 légers et compressifs, offre un confort et un soutien inégalés à chaque sortie.

Durabilité et confort accrus

Le cuissard à bretelles est complété par les maillots EQUIPE R et DYORA R, conçus avec des tissus AirCell ultra-légers et respirants conçus pour garder les cyclistes au frais et à l’aise par temps chaud. Les manches et les fermetures à glissière sont intégrées à Bonded Tec pour une durabilité et un confort accrus, offrant une fiabilité pour les efforts tout au long de la journée. La coupe élégante et l’esthétique moderne garantissent aux cyclistes une performance optimale.

Inspirés par les exigences des journées en selle, EQUIPE R et DYORA R proposent des kits haute performance conçus pour rendre chaque sortie plus fluide, plus rapide et plus confortable. Conçus dans un souci de durabilité, ASSOS promeut la philosophie « acheter moins, acheter mieux » avec des conceptions durables et résistantes qui équilibrent fonction et style. Offrant un mélange de coloris classiques et contemporains, les teintes neutres comme le noir et le sable terra offrent une polyvalence intemporelle, tandis que les tons audacieux comme l’orange flamme et le vert halo incarnent l’esprit du cyclisme moderne. Les collections sont complétées par un design SURFACE en édition spéciale, ajoutant une touche raffinée, mais frappante.

Peter Hammerschmidt, directeur principal de la gestion des produits chez ASSOS Suisse :

« Les collections EQUIPE R et DYORA R apportent un changement passionnant pour 2025. Nous élargissons la gamme de couleurs des cuissards à bretelles, offrant aux cyclistes plus d’options pour exprimer leur style tout en maintenant des performances de pointe. Avec une construction avancée et des matériaux soigneusement sélectionnés, les gammes EQUIPE R et DYORA R offrent des kits accessibles conçus pour améliorer la conduite comme jamais auparavant. »

Caractéristiques cuissard ASSOS EQUIPE R ET DYORA R

Type.911 : très élastique avec compression renforcée, insert stabilisé sans arceaux de sécurité, odorControl, séchage rapide, bonne résistance à l’abrasion

Finition SkinGrip : ouvertures de jambe coupées à cru avec finition antidérapante minimale

X-frame : élasticité réduite dans le bas du dos pour stabiliser l’insert, élasticité élevée sur les épaules, léger et respirant sur le devant

ZeroPressure : construction de la taille

goldenGate 2.0 : de nouvelles ailes découpées réduisent le volume et la friction

3D Waffle : mousse perforée brevetée à trois couches pour une respirabilité accrue et un poids réduit

Mousse haute densité : 9 mm dans une forme améliorée

Caractéristiques maillot ASSOS EQUIPE R ET DYORA R

Tissus AirCell : tricot circulaire ultra-léger avec motif hexagonal pour un flux d’air rafraîchissant, séchage rapide, odorControl, élasticité asymétrique dans les 4 sens, toucher doux, UPF 15

Manches et fermeture éclair collées : finition à faible volume et sans frottement pour une durabilité accrue

Triple Ramp Pocket : construction classique en textile PushPull

Bande textile légère et respirante : avec un traitement en silicone à micropoints stabilisant le panneau arrière du maillot et maintenant l’adhérence lorsqu’il est mouillé

Tailles et disponibilité

Les maillots EQUIPE R (XS-3XL) et les maillots DYORA R (XS-2XL) sont disponibles en Black Series, Terra Sand, Stella Lavender, Flame Orange, Halo Green, Future Dusk (exclusif à EQUIPE R) et un design SURFACE en édition spéciale au prix de 150 €. Les deux collections proposent des cuissards en Black Series, Secret Blue et Edge Green à 190 €.