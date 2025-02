Oakley et Cinelli s’associent pour la première fois et dévoilent une collection exclusive de lunettes de cyclisme en édition limitée.

Cinelli, l’entreprise milanaise de cyclisme, s’associe pour la première fois à Oakley, pour une collaboration transformant le cyclisme en une véritable aventure de découverte. Les modèles Cinelli x Oakley Latch Panel et Eye Jacket Redux présentent un design « Race Worn », reflétant l’engagement, la passion et l’endurance propres au cyclisme. Cet aspect vieilli est obtenu grâce à un procédé de tonnelage unique, créant des éraflures distinctes qui rendent chaque pièce véritablement unique, tout comme chaque parcours à vélo.

Oakley and Cinelli elevate fatigue to an Art form. What if we use bikes to open our bodies and minds to new capabilities, new feelings and broader horizons? pic.twitter.com/xPkK8gDke7 — Oakley (@oakley) February 25, 2025

Fortes d’un héritage commun dans les prestigieux Grands Tours cyclistes, Cinelli et Oakley partagent une vision protopienne de l’avenir du cyclisme, privilégiant la créativité et le plaisir plutôt que la compétition. La collection prend vie avec Taylor Phinney, ancien coureur professionnel sur route, dont la relation avec le cyclisme, autrefois centrée sur la performance, reflète désormais une connexion plus profonde avec la nature et l’exploration.

Taylor Phinney :

« Le vélo est un jouet. Un jouet pour enfants ou adultes. Plus nous roulons, plus nous grandissons et plus nous nous sentons à l’aise dans notre quête du flow. Les chemins que nous traçons sur la terre prennent une place chère en nous, et nous allons au-delà de la simple réduction de poids ou de la poursuite de chiffres de puissance. Nous ne faisons plus qu’un avec nos vélos et, à travers cette machine, nous progressons vers une protopie ».



Conçues pour des escapades polyvalentes, les lunettes Cinelli x Oakley Latch Panel présentent un écran intégral cerclé avec une charnière Latch distinctive, complétée par des protections latérales amovibles pour bloquer l’éblouissement et les distractions. La couleur noire saisissante Race Worn est associée à des verres PrizmTM Road Black, améliorant le contraste sur les surfaces routières. Pour les aventures tout-terrain, les lunettes Cinelli x Oakley Eye Jacket Redux sont l’allié idéal. Leur silhouette audacieuse et familière reçoit la touche rebelle de Cinelli avec une teinte Race Worn blanc cassé, complétée par des verres PrizmTM Grey. Chaque modèle est livré avec un étui microfibre et un coffret personnalisés.

Victor Luis, président et propriétaire de Cinelli :

« Cette collaboration avec Oakley représente une synergie parfaite entre deux marques emblématiques partageant une passion pour l’innovation, la performance et le dépassement des limites du design. Ensemble, nous avons créé des produits empreints d’âme qui célèbrent l’esprit distinctif de notre parcours dans le monde du cyclisme et le savoir-faire artisanal moderne ».

La collection en édition limitée Cinelli x Oakley sera disponible à partir du 27 février dans une sélection de boutiques Oakley et Cinelli, ainsi que sur les sites Cinelli et Oakley. La collection comprend également un vélo Gravel Raceworn Nemo, non destiné à la vente, fabriqué à la main au siège de Cinelli à Milan, incarnant l’esprit aventurier d’Oakley.