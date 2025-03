Alé vient de présenter le Custom Lab, son nouveau service de personnalisation pour les équipes et les groupes de cyclistes.

Ce mardi 18 mars, Alé a annoncé le lancement de Custom Lab, le nouveau service de personnalisation de tenues dédié aux groupes de cyclistes, équipes amateurs et teams élites. Ce service vise à offrir aux équipes cyclistes une livrée personnalisée, conçue au moyen des solutions d’ingénierie textile les plus sophistiquées actuellement offertes. Quel que soit le niveau, toutes les formations pourront bénéficier d’un service exclusif permettant de créer une livrée unique et personnalisée qui les représentera pleinement. Alé Custom Lab offre une expérience de personnalisation inédite, en accompagnant les équipes à chacune des étapes.

Le service comprend :

Une assistance graphique pour la création d’un design personnalisé, y compris l’intégration des logos des sponsors et le choix de couleurs et de motifs uniques.

Une sélection des modèles les mieux adaptés aux besoins de l’équipe, pour un maximum de confort et de performance.

Un essai des tailles pour assurer un ajustement optimal à tous les cyclistes.

Un processus de conditionnement et de livraison rapide et efficace.

L’expérience Alé au service de chaque cycliste

Forte de ses trente ans d’expérience, acquise aussi et surtout sur le circuit professionnel, Alé offre aux amateurs la même qualité et le même souci du détail réservés aux champions qui plébiscitent la marque. En effet, l’entreprise située à Vérone est partenaire de fédérations nationales prestigieuses, parmi lesquelles les équipes nationales slovène et française, l’équipe nationale danoise et la Fédération britannique de cyclisme. Alé fournit également des vêtements à des équipes phares du World Tour comme Bahrain Victorious, Groupama-FDJ et Fenix-Deceuninck. Au-delà d’un service de personnalisation, Alé Custom Lab se veut un laboratoire créatif conçu pour traduire l’identité des formations cyclistes amatrices en vêtements exclusifs.