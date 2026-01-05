EKOÏ devient partenaire de la XDS Astana Team en fournissant les maillots et les lunettes à l’équipe kazakhe.

L’équipe WorldTour XDS Astana vient d’annoncer son nouveau partenariat avec la société française EKOÏ, l’une des marques leaders dans le domaine des vêtements et équipements cyclistes. Dans le cadre de cette collaboration, EKOÏ devient le fournisseur officiel des tenues et lunettes de cyclisme pour les coureurs de l’équipe.

Alexandr Vinokurov, directeur général de l’équipe XDS Astana :

« EKOÏ est une marque reconnue et respectée dans le monde du cyclisme, et je suis très heureux que nous entamions ensemble ce nouveau cycle de trois ans du World Tour. Nous avons réalisé une excellente saison 2025, et je suis convaincu qu’avec le soutien d’EKOÏ, l’équipe XDS Astana continuera de progresser. J’ai hâte de remporter encore plus de victoires avec l’équipement de notre nouveau partenaire. »

Jean-Christophe Rattel, fondateur d’EKOÏ :

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec l’équipe XDS Astana, qui comprend la fourniture de vêtements et de lunettes. Notre collaboration a débuté par une rencontre avec Alexandr Vinokurov au départ du Tour de France à Lille. À la recherche d’un partenaire innovant, expert en aérodynamique et en protection contre le froid et la pluie, nous avons rapidement trouvé un accord. L’équipe XDS Astana incarne un esprit offensif et une remarquable résilience au plus haut niveau mondial. C’est une équipe que j’admire profondément. »