Les points forts incluent le nouveau cuissard Alt Road™ Cargo Bib 2.0 qui présente une coupe et un ajustement mis à jour, associé à l’introduction de nouveaux tissus légers, mais durables pour des performances améliorées et d’une peau de chamois spécialement conçue pour un soutien et un confort accrus. Le maillot Alt Road™ a été amélioré pour la version 3.0 grâce à un tissu mérinos plus léger et aéré tout en intégrant des propriétés hydrophiles pour une meilleure gestion de l’humidité.

Veste et gilet Alt Road™

La nouvelle veste isolée et le nouveau gilet Alt Road™ offrent un rapport chaleur/poids exceptionnel dans des modèles minces, compactables et polyvalents. L’isolation Teijn Octa® à faible volume assure la thermorégulation sous une coque résistante au vent ; deux options techniquement avancées pour les performances à vélo et le confort hors vélo lors des aventures par temps froid. La gamme est complétée par le tout nouveau t-shirt court WMNS Alt Road™ léger et le t-shirt Alt Road™ LS Mesh, des modèles robustes pour les terrains accidentés qui passent sans effort des aventures hors réseau aux activités d’après-course. Les matériaux techniques légers offrent une durabilité, tandis que les détails de conception bien pensés, notamment une poche de rangement zippée, offrent une polyvalence.