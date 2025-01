Le Lapierre Xelius DRS 9.0 et le Lapierre Spicy CF TEAM ont reçu le premier prix du Design & Innovation Award 2025.

Déjà plébiscité par la presse internationale lors du lancement du nouveau Xelius DRS début octobre 2024 et des nombreux tests déjà parus, le Xelius DRS 9.0 s’est vu décerner le titre prestigieux Design & Innovation Award 2025 dans la catégorie vélo de course. Les jurys se sont dits impressionnés par tous les aspects du vélo. Ils ont à la fois mis en avant la rigidité du cadre ainsi que la polyvalence. Le concept 3D Tubular, véritable signature Lapierre, « apporte du confort sans compromettre la performance », d’après les membres du jury.

Enfin, les membres du jury ont tout autant apprécié l’équipement et notamment le dynamisme des roues DT Swiss ERC 1400 et leur profil dissocié de 35 mm à l’avant et 45 mm à l’arrière. Le Xelius DRS est le premier vélo de route Lapierre à recevoir un titre Design & Innovation Award dans la catégorie vélo de route.

Spicy CF Team, aussi sous les feux des projecteurs

Le nouveau Spicy, lancé en 2024, reçoit lui aussi le titre Design & Innovation Award dans la catégorie VTT Enduro. Le jury souligne que le Spicy CF établit un nouveau standard grâce à son design atypique et son concept unique de VTT 2 en 1, qui combine un VTT à suspension High Pivot ou Low Pivot et en full 29’’ ou en version Mullet. Au-delà du concept unique et novateur, les jurés ont apprécié l’orientation et son agilité pour la Descente, mais aussi ses excellentes propensions à pouvoir grimper en Enduro. Un véritable vélo d’enduro moderne, autant apte pour les Bike Parks, les pistes de descentes ou des parcours d’enduro.

Design&Innovation Award a été créé en 2017 et a comme partenaire presse les revues de 41 Publishing en Allemagne (Gran Fondo, E-Mountain Bike magazine, Enduro Mountain Bike Magazine, DownTown). Depuis la création de ces Awards, Lapierre reçoit ses 5ᵉ et 6ᵉ titres D&IA. Le premier Award pour Lapiere a été décerné pour le OV AM 900+ (GLP I) en 2017, suivi par le Prorace CF en 2018, puis le OV GLP II en 2021 et le OV GLP III en 2024. C’est aussi la première année que Lapierre remporte deux titres dans deux catégories différentes. Cela récompense l’audace, l’innovation et le savoir-faire de la marque française.