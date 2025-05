Garmin a dévoilé la nouvelle ceinture de fréquence cardiaque HRM 600, qui offre de nouvelles données de performance.

Garmin a annoncé, le jeudi 15 mai, le lancement de la nouvelle HRM 600, une ceinture de fréquence cardiaque premium qui offre aux athlètes de nouvelles données de performance pour progresser. Elle fournit une mesure précise de la fréquence cardiaque et enregistre également la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Ces données sont transmises aux montres connectées, compteurs GPS de vélo et applications Garmin compatibles, pour un suivi de l’effort en temps réel. Parmi les nouveautés : des dynamiques de course (Running Dynamics) enrichies, l’enregistrement d’activité sans montre et une batterie rechargeable. Deux nouvelles tailles de sangle sont disponibles, pour un ajustement sur mesure.

Ce qui change avec la HRM 600

Dynamiques de course (Running Dynamics) étendues : avec la nouvelle fonctionnalité de perte de vitesse à l’impact au sol, les coureuses et coureurs équipés de la nouvelle Forerunner 970 peuvent savoir à quel point leur allure est impactée à chaque foulée lors du contact avec le sol. Grâce aux dynamiques de course, comme la longueur de foulée, l’oscillation verticale ou encore l’équilibre du temps de contact au sol, déjà disponibles sur certaines montres connectées telles que la nouvelle Forerunner 570 , il devient plus facile d’améliorer sa technique de course.

Autres points forts

Connectivité : la HRM 600 transmet les données de fréquence cardiaque et de VFC en temps réel vers les montres connectées Garmin, les compteurs GPS de vélo Edge ® , les équipements de fitness compatibles, ainsi que vers des applications comme Garmin Connect ou Tacx ™ Training.

même sans montre, les utilisateurs peuvent suivre leurs pas, leurs calories dépensées, leur fréquence cardiaque et les minutes intensives, puis synchroniser toutes ces données dans Garmin Connect pour les mettre à jour sur les autres appareils Garmin. Polyvalence d’entraînement : la ceinture de fréquence cardiaque transmet aux montres connectées compatibles 2 des données de vitesse et de distance pour les séances sur tapis de course ou en salle, ainsi que des données de fréquence cardiaque lors des entraînements de natation.

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant, la Garmin HRM 600 est proposée au prix public conseillé de 169,99 € et est compatible avec une large gamme de montres connectées et de compteurs GPS de vélo Garmin.