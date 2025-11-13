Après deux saisons avec Enve, TotalEnergies change de partenaire cycle et roulera sur des vélos Cube en 2026.

Le fabricant de cycles Cube, basé à Waldershof en Allemagne, deviendra à partir de la saison 2026 l’équipementier officiel du Team TotalEnergies, formation Continentale Professionnelle UCI. Dans le cadre de ce partenariat, l’ensemble de la structure, de l’équipe professionnelle aux formations U19 et U23, évoluera dès 2026 sur les derniers modèles de la marque, bénéficiant conjointement du savoir-faire du Pôle Performance basé au Manoir. Ensemble, les deux parties nourrissent une même ambition : former les champions de demain, briller dès aujourd’hui.

Marcus Pürner (fondateur et propriétaire de Cube) :

« Après la fin de notre longue et fructueuse histoire avec Intermarché-Wanty, nous sommes impatients d’entamer ce nouveau chapitre. Nous sommes très fiers de poursuivre notre engagement aux côtés d’une équipe cycliste professionnelle de haut niveau. Les retours des coureurs jouent un rôle essentiel dans le développement de nos vélos et contribuent directement à leur perfectionnement. »

Jean-René Bernaudeau (manager général de l’équipe TotalEnergies) :

« Fort de dix années d’expérience au plus haut niveau de notre sport, Cube nous fait bénéficier de la précision et du savoir-faire de l’ingénierie allemande. Ensemble, nous voulons continuer à façonner l’histoire d’un cyclisme authentique, humain et performant sur les plus grandes courses du Monde. »