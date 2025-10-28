Les nouvelles pédales Look Keo Blade Ceramic Vision renforcent la sécurité grâce à leur éclairage, visible jusqu’à un kilomètre.

Depuis 2017, la gamme de pédales urbaines Look intègre la technologie Vision, reconnue pour améliorer la visibilité et la sécurité des cyclistes. Aujourd’hui, alors que la sécurité des cyclistes est une préoccupation croissante sur des routes de plus en plus encombrées, les pédales haut de gamme Keo Blade Ceramic Vision et Keo 2 Max Vision sont dotées d’un système lumineux arrière intégré, léger et à la pointe de la technologie, qui garantit d’être vu pour renforcer votre sécurité.

5,5 fois plus visible

Les recherches montrent que ce système d’éclairage avancé intégré aux pédales améliore la sécurité sur la route. Une étude américaine novatrice a révélé que des lumières fixées aux talons rendaient les cyclistes 5,5 fois plus visibles qu’un éclairage fixé à la tige de selle. Cela s’explique par le fait qu’un éclairage en mouvement attire plus rapidement l’attention humaine qu’une lumière fixe.

Ces lumières révolutionnaires de 60 lumens sont visibles jusqu’à 1 km de distance en plein jour. Des études montrent que les conducteurs réagissent plus tôt aux éclairages rouges, même en plein soleil, ce qui garantit une conduite plus sûre et plus rapide. L’intégration des lumières aux pédales offre également une visibilité à 180°, ce qui signifie que vous êtes visible sous tous les angles, où que votre parcours vous mène. Les Keo 2 Max Vision sont disponibles à 124,90 € tandis qu’il faudra débourser 249,90 € pour les Keo Blade Ceramic Vision.